В Башкирии подключат к интернету ещё 74 населенных пункта

Как следует из сообщения, благодаря нацпроекту в этом году планируется подключить к сети 50 населенных пунктов, а также 24 населенных пункта с помощью республиканского проекта. По словам министра цифрового развития государственного управления Башкирии Геннадия Разумикина, всего с 2019 года к интернету в регионе были подключены более трех тысяч социально значимых объектов.
«Мы активно работаем над развитием инфраструктуры в Башкортостане, в этом нам помогает ряд федеральных и республиканских проектов. Так, активно работает на территории республики федеральный проект по устранению цифрового неравенства, сейчас 242 населенных пункта имеют сотовую связь. А в рамках республиканского проекта высокоскоростной доступ к интернету имеют 267 сел и деревень», — рассказал министр.
Нацпроект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей. Нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2019 года.