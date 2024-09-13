В Башкирии подключат к интернету ещё 74 населенных пункта

Как следует из сообщения, благодаря нацпроекту в этом году планируется подключить к сети 50 населенных пунктов, а также 24 населенных пункта с помощью республиканского проекта. По словам министра цифрового развития государственного управления Башкирии Геннадия Разумикина, всего с 2019 года к интернету в регионе были подключены более трех тысяч социально значимых объектов.