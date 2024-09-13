«Кросс нации» 2024 в Перми: когда и где пройдет, как принять участие в забеге

В 2024 году Всероссийский день бега «Кросс нации» состоится в субботу, 21 сентября. Это самое массовое спортивное мероприятие, которое одновременно проходит во всех регионах России. В отличие от многих других беговых событий, участие в «Кроссе Нации» бесплатное. В этом году он посвящен году семьи, поэтому в программе появятся семейный забег и эстафета.