«Кросс нации» 2024 в Перми: когда и где пройдет, как принять участие в забеге

В краевом Минспорта рассказали, когда и где пройдет «Кросс нации» в Перми в 2024 году, как принять участие в забеге и какие дистанции подготовили.
В 2024 году Всероссийский день бега «Кросс нации» состоится в субботу, 21 сентября. Это самое массовое спортивное мероприятие, которое одновременно проходит во всех регионах России. В отличие от многих других беговых событий, участие в «Кроссе Нации» бесплатное. В этом году он посвящен году семьи, поэтому в программе появятся семейный забег и эстафета.
Оценить свои спортивные возможности смогут не только взрослые, но и дети. Участие будет бесплатным. Рассказываем, когда и где пройдет «Кросс нации» в Перми в 2024 году, как принять участие в забеге и какие дистанции подготовили.
Когда и где пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации» — 2024 в Перми
В 2024 году в Пермском крае одновременный старт забега «Кросс нации» будет дан в 43 округах. Центральный забег будет организован в Перми на лыжной базе «Динамо» по адресу: улица Самаркандская, 2.
В день старта выдавать нагрудные номера будут с 09.00 до 11.00 часов. В течении всего дня для гостей спортивного мероприятия на центральной сцене предусмотрены творческие номера и выступления артистов.
Как принять участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации» — 2024 в Перми
Для участия в забеге «Кросс нации» 21 сентября 2024 необходимо пройти регистрацию. Она доступна на портале «Госуслуги». Чтобы пройти онлайн-регистрацию, жителям Перми нужно выбрать свой регион и место проведения мероприятия.
Кроме онлайн заявки, на «Кросс-Нации» 2024 можно зарегистрироваться в ДС «Орленок». Пройти регистрацию здесь можно с 17 по 20 сентября с 14.00 до 19.00. После регистрации участники соревнования получат нагрудные номера.
Здесь же можно будет получить нагрудные номера тем, кто прошел онлайн-регистрацию. Также номера будут выдаваться в день старта с 09:00 до 11:00 на территории лыжной базы «Динамо» по адресу: ул. Самаркандская, 2.
Участники соревнований допускаются только при наличии допуска врача.
Какие дистанции подготовили для участников Всероссийского дня бега «Кросс нации» 2024 в Перми
Для участников Всероссийского дня бега «Кросс нации» в 2024 году подготовили шесть дистанций:
— 1 000 метров — семейный забег с детьми 2012−2014 годов рождения, для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, для девушек и юношей 2015 годов рождения и младше;
— 2 000 метров — для всех желающих (женщины и мужчины);
— 4 000 метров — для девушек и юношей 2005 года рождения и младше;
— 6 000 метров — для женщин и мужчин 2004 года рождения и старше.
50 первых финишеров каждого забега ждут сувениры в виде фирменных баффов от Министерства спорта России. Бафф — это многофункциональный аксессуар, который служит для защиты головы, лица и шеи от ветра, солнца, холода и пыли. Он регулирует микроклимат в разных погодных условиях: защищает от переохлаждения и великолепно отводит лишнюю влагу.