Песков назвал Маслякова уникальным человеком

Телеведущий Александр Масляков родился в 1941 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1964 году Александр Масляков, еще будучи студентом, вместе со Светланой Жильцовой стал ведущим юмористической передачи «Клуб веселых и находчивых». В 1971 году руководство Гостелерадио СССР закрыло программу. Также Масляков вел передачи «Веселые ребята», «Песня года», «Алло, мы ищем таланты!», «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!» и «Адреса молодых». Программу «Клуб веселых и находчивых» возродили в 1986 году. Масляков — заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», отмечен другими наградами.