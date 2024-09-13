Песков назвал Маслякова уникальным человеком

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Бессменный ведущий «Клуба веселых и находчивых» Александр Масляков был уникальным человеком, который развивался и обновлялся вместе со страной, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Он был совершенно уникальным человеком, который рос, развивался, постоянно обновлялся вместе с нашей страной» , — сказал Песков в комментарии Первому каналу для телефильма о Маслякове.
Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Он был похоронен 11 сентября на Новодевичьем кладбище в Москве.
Телеведущий Александр Масляков родился в 1941 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1964 году Александр Масляков, еще будучи студентом, вместе со Светланой Жильцовой стал ведущим юмористической передачи «Клуб веселых и находчивых». В 1971 году руководство Гостелерадио СССР закрыло программу. Также Масляков вел передачи «Веселые ребята», «Песня года», «Алло, мы ищем таланты!», «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!» и «Адреса молодых». Программу «Клуб веселых и находчивых» возродили в 1986 году. Масляков — заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», отмечен другими наградами.