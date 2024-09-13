В Башкирии из-за ремонта путей меняется график движения электричек.

В связи с производством работ на перегоне Давлеканово — Раевка вносятся изменения в график движения пригородных поездов по Республике Башкортостан.
14 сентября 2024 года:
№ 7410 Раевка — Иглино проследует на участке Раевка — Давлекановона 13 мин. раньше действующего расписания:
№ 7410 Раевка (отпр.04.36) — Давлеканово (приб.04.55, отпр.05.09) — Уфа (приб.07.01, отпр.07.02) — Иглино (приб.07.42).
18 сентября 2024 года:
№ 7408 Раевка — Шакша проследует на участке Раевка — Давлеканово на 17 мин. раньше действующего расписания:
№ 7408 Раевка (отпр.05.49) — Давлеканово (приб.06.08, отпр.06.26) — Уфа (приб.08.19, отпр.08.23) — Шакша (приб.08.52).