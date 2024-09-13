«Когда снаряд прилетел, думал — все»: Священник из Ростова рассказал, зачем 15 раз ездил в зону СВО

Заложенный 22 года назад практически на окраине города храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца сегодня вырос в величественное строение, центр притяжения крупного района и получил статус Главного православного воинского храма Южного военного округа.
С самого первого колышка строительством занимается его настоятель — протоиерей Валерий Волощук, который рассказал, как маленький деревянный храм стал настоящим культурным центром, и зачем нужны священники на передовой.
НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ ПОМОГАЕТ АРМИИ.
В 2002 году несколько военачальников во главе с генералом армии, Героем России Виктором Казанцевым озвучили идею о строительстве воинского храма архиепископу Ростовскому и Новочеркасскому Пантелеимону. Покровителем был выбрал святой великомученик Георгий Победоносец. И с благословения патриарха Алексия II началась работа.
— Тогда это была практически окраина города. Не было еще Левенцовки, даже улица Малиновского была всего лишь двухполосной, — вспоминает настоятель. — Наша приходская жизнь с самого начала была связана с военными. Перед долгим строительством они помогли поставить малый храм во имя святого мученика Иоанна Воина, с которого и началась приходская жизнь.
Принимали участие и в строительстве нижнего криптового храма Сорока мучеников Севастийских, а позже и парка с прудом. Генералы Геннадий Трошев, Александр Дворников, будучи командующими ЮВО, поддерживали нас и заботились о том, чтобы военнослужащие посещали храм, где мы проводим для них экскурсии и рассказываем об истории православного воинства.
Местным жителям понравился уютный деревянный храм, многие хотели покрестись в нем своих детей, прийти на причастие. И со временем прихожан стало так много, что они просто не помещались в стенах. Тогда были установлены динамики на улице, чтобы люди могли участвовать в богослужении.
ОБРАЗЕЦ НАШЛИ ПОД БЕЛОЙ КАЛИТВОЙ.
Тем временем строился основной храм.
— Мы искали готовый проект: ездили и в Москву, и во Владикавказ смотреть образцы, а нашли лучший пример рядом — в Белокалитвинском районе, в хуторе Дядин. Там есть красивый Троицкий собор, купол которого был пробит снарядом во времена Великой Отечественной войны. В нем византийская архитектура удачно вписана в донской пейзаж. Архитектор Любовь Бескровная сделала проект, и началось строительство, пожалуй, одного из самых больших, возведенных в новейший период, храмов. По разным подсчетам, он вместит от полутора до двух тысяч человек на одной службе.
Храм стоит на 749 сваях высотой в 12 метров. Строители использовали 139 тонн арматуры, тысячи «кубов бетона». Первая служба прошла 6 мая 2012 года, в день памяти святого Георгия Победоносца. Для чего на фундаментной плите строящегося храма развернули 45-метровый шатер. Богослужение возглавил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, глава Донской митрополии.
Из года в год храм рос. Этому помогали прихожане посильными пожертвованиями. Среди них есть и крупные благотворители, оплатившие, например, весь кирпич и бетон для строительства. И все эти годы люди приходят с вопросом: «Чем вам помочь?».
СОСРЕДОТОЧЕНИЕ ИСКУССТВА.
Сегодня красавец-храм уже высится над Ростовом, а у его подножия три года назад военные разбили парк с прудом и ротондой. Здесь любят гулять местные жители. После созерцания красивого вида многие приходят на службу.
— Недавно завершили монтаж кровли из меди. Это такой сложный высокохудожественный материал для церковного искусства, что мастеров смогли найти только в Сибири. Завершаем снаружи украшение храма фигурными элементами, делаем цоколь, ступени, устанавливаем ограждение, храмовые паперти, водосточные трубы и начинаем благоустройство прилегающей территории.
Внутри храм будет украшен мозаичными иконами.
— Сейчас делаем полы из флорентийской мозаики, стены внутри тоже будут отделаны до определенной высоты мрамором. Стараемся соответствовать лучшим образцам византийских храмов. К маю следующего года должны успеть разместить мозаичную композицию внутри нашего купола, самого широкого среди городских храмов. Приступить должны в октябре. Работать на высоте тяжело, поэтому изображения будут набираться на столах, а после фиксироваться в куполе.
А над иконостасом для главного храма ЮВО работают уже 12 лет. Он весь из мелкомодульной мозаики, и некоторые элементы размером всего в несколько миллиметров.
— Его выполняли самые опытные мастера, пожалуй, во всем мировом православии. Это художники из Греции, стран Балканского полуострова, Белоруссии и не только. Сейчас работаем с Анатолием Алешиным — иконописцем и мастером стенописи Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Он курирует все работы в интерьере строящегося храма. Считаю его лучшим монументалистом с прекрасным пониманием византийского стиля.
Византийский стиль в главном воинском храме ЮВО выбрали неспроста.
— По сути именно эта величественная византийская архитектура и вдохновила послов князя Владимира в Царьграде, когда он выбирал веру для своей земли. Это можно назвать культурным фундаментом нашей истории. В этом же храме многое переработано: будут встречаться элементы и барокко, и классицизма.
ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ И ДАЖЕ СЕМЬИ.
Строительство этого храма отец Валерий называет делом всей жизни. А, если углубиться в его биографию, это даже семейное дело.
— Я стал священнослужителем благодаря примеру отца. Он был светским художником, а после знакомства в середине 1980-х со священнослужителем вошел в церковное искусство, занялся реставрацией, писал иконы, и сам стал священником, воцерковлял всю семью. Даже мама, которая называла себя атеисткой, пришла в Церковь, сама писала иконы и руководила церковным хором.
Отец Валерий помнит, как будучи подростком восхищался красотой древних храмов.
— И, когда папа получил приход в обычном административном здании с синими окрашенными стенами, он купил в магазине цветастую ткань и сам кроил, резал и шил убранство, красил, серебрил, покрывал медью, а я ему помогал. К тому моменту сам окончил художественное училище и думал продолжать профильное образование. Но отец угадал мой настрой, сказав: «Может, ты все-таки в семинарию пойдешь?». И все эти годы папа был для меня примером.
Отец Валерий вспоминал пример отца и когда принимал участие в реставрации колокольни Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове, и, мечтая построить храм.
— Когда Бог доверил мне это дело, я ходил по территории и забивал колышки в землю там, где построили позже деревянный храм: «Вот здесь будет алтарь, здесь — прихожане». Бог дал нам милость жить в особое время, когда можно принять участие в строительстве святыни и соединиться с Богом. Теперь надеюсь не только построить, но и успеть еще в новом храме послужить. Пожалуй, такое масштабное строительство мобилизует и самого священника, и весь приход. А, когда все будет готово, важно не остыть, не расслабляться, а продолжать также активно работать.
МАСТЕРСКИЕ ПО ИКОНОПИСИ И ШКОЛА ЦЕРКОВНЫХ ЗВОНАРЕЙ.
Вспоминает отец Валерий и то, как молодым настоятелем стремился к тому, чтобы жизнь в приходе кипела даже вне зависимости от его участия. Так и получилось спустя годы.
— Когда есть доверие к Богу, все складывается лучшим образом, что сам нарочно не придумаешь, а со временем перестаешь этому удивляться. Например, курсы по батику у нас организовала москвичка Наталья, которая на лето приезжала в Ростов к маме и ходила в храм со своими детьми. А, когда уехала, ее ученики продолжили собираться дважды в неделю. Мы даже в автобусах, которые ходили к областной больнице, разместили рекламу о бесплатных курсах росписи по ткани. Приходили люди совсем далекие от Церкви, некоторые даже с оккультными мыслями. Но во время занятий за беседой, слушая лекции, стали приобщаться к православию, да так и остались в храме.
Так, благодаря талантливым энтузиастам, в храме появились и другие направления искусства. Золотошвейная мастерская, мозаичная, иконописи, флористики, школа церковных звонарей и курсы народной куклы. И, конечно, воскресная школа для детей, просветительско-развивающий центр для дошкольников «Родничок», молодежный православный клуб «Восход», Духовно-патриотический центр, а еще проходят библейско-богословские встречи и экскурсии для школьников города и области.
«ПАПА, ТАМ НИЧЕГО СТРАШНОГО!».
Отдельного рассказа заслуживает Духовно патриотический центр.
— Он создавался для восполнения недостатка мужского воспитания в семьях, где детей поднимают одни матери, без отцов. В этом движении активно принимают участие семьи офицеров, где мамы усердно помогают, а папы руководят разными направлениями, например, преподают рукопашный бой. А руководит объединением Виктор Чуцков — настоящий православный человек, крепкий семьянин, ездит за ленточку: как автор и исполнитель песен выступает перед бойцами. Он воспитал много ребят, которые выбрали свой профессиональный путь в армии и служат сегодня на СВО. Недавно один наш выпускник с орденом Мужества на груди приезжал в гости и душевно поговорил с нынешними школьниками.
— Порой, родители приводят детей за правильным воспитанием в воскресную школу, а сами в храм ни ногой. Но каждый раз слышат дома все больше о том, что делается в его стенах, сами начинают интересоваться, и в итоге ребенок подталкивает родителя на исповедь: «Папа, там ничего страшного!». Так бывает и в паломнических поездках с детьми. Обязательно среди сопровождающих оказывается несколько далеких от Церкви родителей, которые начинают задавать вопросы, читать, включаться в наши процессы. Самым пытливым предлагаем пройти курсы в Образовательном центре Донской духовной семинарии, и некоторые в итоге становятся преподавателями воскресной школы.
Священнослужитель делится наблюдением: за годы службы он заметил, как Церковь стала площадкой для роста — и духовного, и интеллектуального.
— В Донской духовной семинарии открылись отделение иконописи, регентов, богословские курсы. А с приходом на ростовскую кафедру нашего владыки Меркурия была создана Архитектурно-искусствоведческая комиссия Донской митрополии. И все это способствует такому росту, что люди, которые когда-то могли говорить, что Церкви не хватает образованности, теперь приходят сюда, замечая, что здесь все более реальное и настоящее, что во всех отношениях просто нельзя не быть в Церкви.
«УЕХАЛИ С СОВЕРШЕННО ДРУГИМ ВЗГЛЯДОМ».
Отец Валерий признается: непросто найти подход к ребятам из группы риска. Но в храме даже к самым зажатым и напуганным сердцам найдут подход.
— Запомнилось, как мы в сотрудничестве с Ростовским юридическим институтом посещали тогда еще детскую комнату милиции. Ездили к детворе с гитарами, со сладостями, проводили мастер-классы. Но, сколько ни старались, ребята очень неохотно брали тепло, которым с ними делились, вели себя настороженно, как маленькие волчата. Стал думать, как их немножечко «разбудить», и пригласил в наш храм. Нас предупреждали, что все усилия будут напрасны, но мы с прихожанами усердно готовились. Продумали экскурсию, а 15 мальчишек все никак не оттаивали. Ни свечки, ни вид алтаря, ни фильм за сладостями с чаем, ни подарки — ничего не помогало. А в конце поднялись на колокольню, и, когда звонарь принялся за свое дело, и вопросы стали задавать, и просили позвонить самим. Помню, что уехали они с совершенно другим взглядом. Надеюсь, что и с другим состоянием души.
Приход ведет не только обширную культурно-просветительскую деятельность, но и социальную. Сестры милосердия входят в содружество сестричеств донской столицы, ухаживают и за ранеными бойцами, и за теми, кто находится в соцучреждениях, и нуждается в помощи на дому.
— На попечении прихода 12 семей инвалидов, также более десяти лет дружим с детским домом в Чалтыре, детской и взрослой областными больницами, где открыли молельные комнаты. Сестры дежурят с малышами из детских домов во время их лечения в больнице, бывает, смотрят сразу за двумя в разных палатах. Сотрудничаем и с организацией «Оплот», распределяя нуждающимся семьям продуктовые наборы от нее.
«ГОСПОДЬ СПАС!».
Представители патриотического движения главного войскового храма регулярно посещают бойцов на передовой, возят им гуманитарную помощь, выступают с концертами — и на полигонах, где происходит слаживание, и за ленточкой. Отец Валерий как военный священник совершил уже более 15 командировок в зону СВО с начала спецоперации.
— Разговариваем с бойцами о главном, напутствуем, исповедуем, причащаем. И, если на полигонах среди тех, кто еще не нюхал пороху, некоторые стесняются проявлять религиозное чувство, то на передовой люди за малым не бегут навстречу. Читается в глазах, что им важна поддержка Церкви. Так из одного подвальчика в другой и перебегаешь: вместе помолиться, изредка попить чайку и послушать людей. Чувствуется, как возросла у парней любовь к Богу, а при виде их внутри растет восторг от понимания, какую службу несут они — усердно, ревностно, каждый день рискуя. И сколько раз слышал от них: «Батюшка, я каждый день читаю три псалма. И, когда снаряд прилетел, думал — все. А не взорвался. Господь спас!».
И сегодня приход главного воинского храма ЮВО продолжает свое развитие. Как батюшка когда-то и мечтал, община так разрослась, что люди сами предлагают новые направления работы. А храм день ото дня хорошеет.
— Заметно, как у многих ростовчан растет интерес ко всему церковному. Все-таки это наше национальное достояние, наш культурный код. И хочется, чтобы сегодня люди не просто любовались храмами со стороны, но и приобщались к богослужениям. Ведь искусство в Церкви, хоть и вдохновляет, но остается внешним атрибутом. А по-настоящему удивить и порадовать может Сам Христос через причастие.
Всех приглашаю 6 мая 2025 года на престольный праздник главного храма ЮВО — день памяти святого Георгия Победоносца. Первую Божественную литургию в построенном храме совершит Глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.