«Когда снаряд прилетел, думал — все»: Священник из Ростова рассказал, зачем 15 раз ездил в зону СВО

— Запомнилось, как мы в сотрудничестве с Ростовским юридическим институтом посещали тогда еще детскую комнату милиции. Ездили к детворе с гитарами, со сладостями, проводили мастер-классы. Но, сколько ни старались, ребята очень неохотно брали тепло, которым с ними делились, вели себя настороженно, как маленькие волчата. Стал думать, как их немножечко «разбудить», и пригласил в наш храм. Нас предупреждали, что все усилия будут напрасны, но мы с прихожанами усердно готовились. Продумали экскурсию, а 15 мальчишек все никак не оттаивали. Ни свечки, ни вид алтаря, ни фильм за сладостями с чаем, ни подарки — ничего не помогало. А в конце поднялись на колокольню, и, когда звонарь принялся за свое дело, и вопросы стали задавать, и просили позвонить самим. Помню, что уехали они с совершенно другим взглядом. Надеюсь, что и с другим состоянием души.