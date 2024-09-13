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Два форварда омского «Авангарда» возглавили список самых дорогих игроков

На топовых позициях Владимир Ткачев и Рид Буше.

Источник: Комсомольская правда

«Спорт-экспресс» составил рейтинг зарплат хоккеистов чемпионата КХЛ. Первые две строчки в нем заняли нападающие омского «Авангарда».

Во главе списка — форвард Владимир Ткачев. В этом сезоне он пока ни разу не выходил на лед из-за травмы, однако это не помешало игроку увеличить свой доход.

В межсезонье заработок игрока вырос с 101 до 120 млн рублей.

Второе место в рейтинге у нападающего «Авангарда» Рида Буше. Его заработок составляет 95 млн рублей.

Тройку лидера, по данным «Спорт-экспресс», завершает представитель «Ак Барса» Дмитрий Яшкин — 90 млн рублей.