Директор департамента образования Краснодара высказался об антирейтинге школ

«Есть школы, которые располагаются в исторической части, у которых свои традиции. Возможно, они находятся в тех зданиях, которые с внешнего вида не такие престижные, как новейшие школы, которые мы открыли в этом учебном году. Но сами коллективы, школа, всегда это лицо директора, руководителя, от него зависит очень многое, от его энтузиазма, от его таких вот мыслей или перспективных планов», — сказал Александр Звягинцев в программе «Персона недели» на радио «КП»-Кубань.