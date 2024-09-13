Леди Гага ответила бывшим одноклассникам, которые высмеивали ее мечты о славе

Леди Гага, настоящее имя которой Стефани Джерманотта, недолгое время училась в школе искусств Тиша Нью-Йоркского университета. В 2005 году она покинула ее, чтобы посвятить себя музыке. В то время Гага только начинала выступать под своим культовым псевдонимом. Слухи о выступлениях быстро распространились среди ее одноклассников, которые и создали группу «Стефани Джерманотта, ты никогда не станешь знаменитой».