Олбани
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону объединили городской зоопарк и парк имени Октября

В Ростове парк имени Октября присоединили к зоопарку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону объединили зоопарк и парк имени Октября. Постановление об этом подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко. Об этом говорится в телеграм-канале сити-менеджера.

Теперь в городе появится «единая территория для семейного отдыха и досуга».

— Благоустроим прибрежную зону вдоль Темерника, объединив экопарк «Первая Миля» и парк имени Октября. Новое пространство будет зонированным, но выдержанным в едином стиле, — рассказал Алексей Логвиненко.

Также изменится концепция парка имени Октября. На его площадках собираются создать игровые сети, веревочный парк и скалодромный комплекс. Планируются вставки и научно-просветительские мероприятия. На въезде должны обустроить парковку.

— Вход в парк останется бесплатным, — подчеркнул Алексей Логвиненко.

Добавим, в 2027 году зоопарк Ростова-на-Дону отметит 100-летний юбилей. Объединение с парком имени Октября расширит возможности зоосада, а также позволит ему претендовать на звание крупнейшего в стране.