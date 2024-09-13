В Ростове-на-Дону объединили городской зоопарк и парк имени Октября

В Ростове-на-Дону объединили зоопарк и парк имени Октября. Постановление об этом подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко. Об этом говорится в телеграм-канале сити-менеджера.
Теперь в городе появится «единая территория для семейного отдыха и досуга».
— Благоустроим прибрежную зону вдоль Темерника, объединив экопарк «Первая Миля» и парк имени Октября. Новое пространство будет зонированным, но выдержанным в едином стиле, — рассказал Алексей Логвиненко.
Также изменится концепция парка имени Октября. На его площадках собираются создать игровые сети, веревочный парк и скалодромный комплекс. Планируются вставки и научно-просветительские мероприятия. На въезде должны обустроить парковку.
— Вход в парк останется бесплатным, — подчеркнул Алексей Логвиненко.
Добавим, в 2027 году зоопарк Ростова-на-Дону отметит 100-летний юбилей. Объединение с парком имени Октября расширит возможности зоосада, а также позволит ему претендовать на звание крупнейшего в стране.