Автобусы на Левобережье временно изменят маршрут движения

Автобусы по маршруту № 88 будут следовать по улицам 1-я Рыбачья — 3-я Островская — 3-я Енисейская — Конева через остановочный пункт «Строймаркет “Новосел” (в обратном направлении — по улице 3-я Енисейская через остановочный пункт “Торговый город”) — 70 лет Октября — дублер улицы Дмитриева (в обратном направлении — улица Дмитриева) — Крупской до конечного остановочного пункта “По требованию” по улице Крупской.