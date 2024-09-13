Автобусы на Левобережье временно изменят маршрут движения

С понедельника, 16 сентября, автобусы на Левобережье временно изменят схемы движения. Это связано с реконструкцией бульвара Архитекторов.
Чтобы не мешать ремонтным работам, движение для всех видов транспорта будет прекращено на участке бульвара Архитекторов от перекрестка с улицей Крупской до дома №½ по бульвару Архитекторов.
Как сообщили в департаменте транспорта, будут скорректированы схемы пяти автобусных маршрутов.
Автобусы по маршруту № 28 будут следовать по улицам Крупской — 3-я Островская — 3-я Енисейская через остановочный пункт «Каржас», далее — по мосту им. 60-летия Победы с исключением проезда по улицам 70 лет Октября, Дмитриева, дублеру улицы Дмитриева.
Автобусы по маршруту № 88 будут следовать по улицам 1-я Рыбачья — 3-я Островская — 3-я Енисейская — Конева через остановочный пункт «Строймаркет “Новосел” (в обратном направлении — по улице 3-я Енисейская через остановочный пункт “Торговый город”) — 70 лет Октября — дублер улицы Дмитриева (в обратном направлении — улица Дмитриева) — Крупской до конечного остановочного пункта “По требованию” по улице Крупской.
Автобусы по маршруту № 410 в обоих направлениях будут следовать по улицам 70 лет Октября — Степанца — Перелета, далее — по утвержденной схеме с исключением проезда по улицам Крупской, Дмитриева, дублеру улицы Дмитриева.
Автобусы по маршруту № 415 будут следовать в обоих направлениях по улицам 70 лет Октября — Степанца — Перелета — Шаронова — Крупской — Лукашевича, далее — по утвержденной схеме. Из схемы проезда будут исключены остановочные пункты «Левобережный рынок», «Автовокзал», «Бульвар Зеленый», «Заречная».
Автобусы по маршруту № 424 будут следовать по кольцевой схеме: с моста им. 60-летия Победы поедут по улицам Конева — 70 лет Октября — Степанца — Перелета — Крупской — 3-я Островская — 3-я Енисейская, далее — на мост им. 60-летия Победы.