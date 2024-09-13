Остановки теплохода «Борис Полевой» скорректировали из-за обмеления российских рек

Как поясняет пресс-служба, в сентябре этого года в центральной части России, включая Нижегородскую и Владимирскую области, установилась жаркая погода. В связи с этим снизились глубины в перекатах реки Оки до значений (165 см), при которых запрещено движение теплохода «Борис Полевой».
Так, 21 сентября вместо стоянок в городах Муром и Павлово «Борис Полевой» остановится в городах Плес и Кинешма, где туристам будут предоставлены экскурсии. Изменение касается программ круизов с отправлениями из Перми, Чайковского, Казани и Нижнего Новгорода.
Теплоход «Борис Полевой» был приобретен владельцем бренда «ВолгаWolga» ООО «Большой маяк» в августе 2022 года. В октябре судно прошло плановый ремонт, модернизацию кают и общественных помещений. Сейчас теплоход вмещает в себя до 150 пассажиров.