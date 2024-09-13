Остановки теплохода «Борис Полевой» скорректировали из-за обмеления российских рек

Как поясняет пресс-служба, в сентябре этого года в центральной части России, включая Нижегородскую и Владимирскую области, установилась жаркая погода. В связи с этим снизились глубины в перекатах реки Оки до значений (165 см), при которых запрещено движение теплохода «Борис Полевой».