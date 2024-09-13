Бегуны перекроют улицы Петербурга от Пушкина до Дворцовой

Кроме того, с 0:00 до 23:59 запретят парковаться на Биржевой площади, площади Академика Лихачева, в Черноморском, Керченском и Азовском переулках. На этот же срок введут запрет остановки транспорта на площади Египетские ворота, Петербургском шоссе от площади Египетские ворота до Детскосельского бульвара и от Детскосельского бульвара до Пулковского шоссе в направлении шоссе, на Бассейной улице от Московского проспекта до улицы Победы, Московском проспекте от дома 186 до дома 200 и от Загородного проспекта до набережной Фонтанки, на набережной Фонтанки от Московского проспекта до дома 57 по набережной, площади Ломоносова от набережной Фонтанки до улицы Зодчего Росси, улице Зодчего Росси, площади Островского, Адмиралтейском проспекте от Невского проспекта к Сенатской площади и от Сенатской до дома 1 по Вознесенскому проспекту, на Исаакиевской площади, Малой Морской улице от Почтамтской улицы до Вознесенского, Сенатской площади, Конногвардейском бульваре, Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста, Университетской набережной от Благовещенского моста до Биржевой площади, набережной Макарова от Биржевого моста до Тучкова моста, в Волховском переулке, Биржевом переулке от Биржевой линии к Волховскому, Зоологическом переулке, на проспекте Добролюбова от Зоологического к Кронверкской набережной, Кронверкском проспекте от Добролюбова до Кронверкской, Мытнинской, Кронверкской и Адмиралтейской набережных, в Адмиралтейском проезде, на Дворцовой набережной от Дворцового проезда до Суворовской площади, Суворовской площади вдоль дома 5 по Миллионной улице, Миллионной улице от Суворовской пл. до набережной Зимней канавки, в Мраморном переулке и проезде вдоль домов 4 и 6−8 по Дворцовой площади.