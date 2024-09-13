На ростовском предприятии объем социальных гарантий увеличен в 1,2 раза

Подведены итоги выполнения обязательств по коллективному договору за 1 полугодие 2024 года на Ростовском электровозоремонтном заводе (РЭРЗ, входит в АО «Желдорреммаш»). Установлено, что все необходимые льготы для сотрудников предприятия были предоставлены в полном объеме. При этом общий объем средств, направленных на исполнение социальных гарантий, в 1,2 раза превысил сумму на эти цели за аналогичный период 2023 года.