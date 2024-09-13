На ростовском предприятии объем социальных гарантий увеличен в 1,2 раза

Подведены итоги выполнения обязательств по коллективному договору за 1 полугодие 2024 года на Ростовском электровозоремонтном заводе (РЭРЗ, входит в АО «Желдорреммаш»). Установлено, что все необходимые льготы для сотрудников предприятия были предоставлены в полном объеме. При этом общий объем средств, направленных на исполнение социальных гарантий, в 1,2 раза превысил сумму на эти цели за аналогичный период 2023 года.
Среди ключевых направлений отмечается рост средней заработной платы. По предприятиям Ростовский ЭРЗ и ОП «Элмашремонт-Ростов» в среднем показатель увеличился более чем на 19% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На 38% увеличился и размер социальных выплат, приходящихся на одного работника завода.
В число основных статей расходов традиционно вошло возмещение стоимости билетов на пригородный железнодорожный транспорт и поезда дальнего следования. Такими льготами в течение первого полугодия воспользовались более 390 сотрудников завода.
В перечень льгот также вошли единовременные выплаты на детей и пособия по уходу за ребенком, поощрения за добросовестный труд, возмещение расходов по найму жилья и многое другое.
Социальные инвестиции предприятия также были направлены и на обучение персонала. За счет работодателя переподготовку и повышение квалификации прошли 137 сотрудников, из них порядка 90% — представители рабочих специальностей. Многие — получили также смежную профессию.
В отчетный период был обеспечен для персонала предприятия и оздоровительный отдых в санаториях, профилакториях и пансионатах. Такой возможностью воспользовались более 50 сотрудников и членов их семей. В период январь-июнь 2024 года проводились культурные и спортивно-массовые мероприятия, организовывались туры выходного дня.
— Сегодня на предприятии трудятся более 1800 человек. Исполнение коллективного договора, повышение уровня социальной ответственности предприятия, индексация заработной платы, коммуникации с молодежью и ветеранами — это залог сохранения стабильности в работе и дальнейшего развития нашего коллектива, — подчеркнул директор Ростовского ЭРЗ Сергей Едрышов.