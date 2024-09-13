Омичей будут штрафовать за незаконную расклейку рекламы

«С начала летнего сезона содержания города рабочие очистили более 13000 объектов во всех округах города. Многие популярные среди рекламщиков видовые места были отмыты несколько раз. Очистку рабочим приходится проводить вручную. Для расклейки нарушители часто используют сильные химические клеящие составы, которые портят стенки павильона. Отмыть их бывает практически невозможно. То же самое касается надписей и граффити, которые также с завидной регулярностью появляются на остановках. Одно такое испорченное стекло стоит 13000 рублей», — сообщили в пресс-службе мэрии.