Все в зале застыли: Обвиняемая в убийстве дочери ростовчанка рассказала, как вместе с мужем пыталась скрыть преступление

В Ростове 11 сентября прошло очередное заседание по делу родителей, обвиняемых в убийстве дочери. Перед судом и присяжными выступила мать ребенка. Наталья утверждает, что не имеет отношения к преступлению, но якобы под давлением помогала заметать его следы.
УТВЕРЖДАЛА, ЧТО КРИЧАЛА СОСЕДЯМ О ПОМОЩИ.
Преступление произошло 28 апреля. По словам Натальи, после занятий она отправилась в душ, оставив супруга Ивана с ребенком. Вернувшись в комнату, она увидела, что дочь, полностью накрытая одеялом, лежит в кроватке. Вскоре женщина поняла, что младенец уже не дышит.
Наталья утверждает, что после происшествия Иван ушел из дома и замкнул ее в квартире. По словам женщины, она якобы кричала о помощи соседям, но ей никто не ответил. Через какое-то в квартире снова появился Иван.
МНОГИЕ С ТРУДОМ СДЕРЖИВАЛИ ЭМОЦИИ.
На заседании Наталья в деталях описывала, как, согласно ее версии, развивались события после возвращения мужа.
— На улице уже было темно. Когда он зашел, на нём была другая одежда. Он начал с себя все снимать и в итоге остался в футболке и трусах. В этот момент в руках у него были два ножа, которые он недавно купил. Он направился в мою сторону, а потом открыл дверь и зашел в ванную.
Наталья говорит, что муж угрозами заставил ее помогать ему избавляться от следов преступления. Когда женщина начала подробно описывать их действия, присутствующие в зале суда застыли. Некоторые изредка перешептывались и качали головой. Многие с трудом сдерживали эмоции.
«Я СДЕЛАЛА, КАК ОН СКАЗАЛ».
В тот вечер Наталья позвонила в полицию и сообщила о похищении дочери. Она уверяет, что муж придумал эту легенду и заставил ее озвучить ее правоохранителям.
— Нужно было сообщить, что я была дома с ребенком, и кто-то постучал в дверь. После этого мне что-то распылили в лицо. Когда очнулась, ребенка не было. Я сделала, как он сказал.
После звонка женщину отвезли в отдел для выяснения всех обстоятельств.
— Это все происходило ночью. Утром я рассказала, как было на самом деле.
Напомним, дело рассматривается с участием коллегии присяжных заседателей. Им предстоит установить виновность и невиновность подсудимых.