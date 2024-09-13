Все в зале застыли: Обвиняемая в убийстве дочери ростовчанка рассказала, как вместе с мужем пыталась скрыть преступление

— На улице уже было темно. Когда он зашел, на нём была другая одежда. Он начал с себя все снимать и в итоге остался в футболке и трусах. В этот момент в руках у него были два ножа, которые он недавно купил. Он направился в мою сторону, а потом открыл дверь и зашел в ванную.