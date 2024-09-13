На площади Воинской Славы в Ростове состоялась церемония возложения цветов

Сегодня, 13 сентября, в Ростове-на-Дону возложили цветы к стеле на площади Воинской Славы. Мероприятие было посвящено 275-летию со дня основания города, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Собравшиеся почтили память защитников, погибших при обороне и освобождении донской столицы в период Великой Отечественной войны.
Вместе с ростовчанами в церемонии приняли участие заместитель полномочного представителя президента России в ЮФО Анатолий Сафронов, депутаты Государственной Думы ФС РФ и Заксобрания региона, а также первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.
— История Ростова — история нашей страны. На барельефах мемориального комплекса «Город воинской славы» нашли свое отражение ратные и трудовые подвиги ростовчан. Мы должны свято хранить память об этих эпохальных событиях, — подчеркнул Игорь Гуськов.
Напомним, звание «Город воинской славы» Ростов-на-Дону получил в 2008 году по указу президента России. Открытие мемориала «Город воинской славы» состоялось в 2010 году.