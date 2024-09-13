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Сыропятский тракт в Омске расширят до 4-х полос

Такой магистраль станет уже к концу года.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Сергей Шелест рассказал о том, как проходит реконструкция Сыропятского тракта. Работа уже подходит к концу.

«Подрядчик продолжает укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия — всего будет три, завершает установку бордюров. Обеспечен постоянный контроль качества на всех этапах», — сообщил глава города.

Магистраль будет расширена до 4-х полос, здесь установят линии освещения, остановочные пункты и светофоры. Реконструкция ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сумма инвестиций составляет более млрд рублей.