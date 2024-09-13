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Кубань ожидает высокую загрузку в бархатный сезон

Черноморские курорты Кубани ожидают загрузку на 79% в бархатный сезон.

Источник: Комсомольская правда

Кубань ожидает высокую загрузку в бархатный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Черноморские курорты ожидают загрузку на уровне 79% в сентябре. В октябре показатель составит 63%. Около 43% броней приходится на ноябрь. На Азовском побережье номера в сентябре забронированы на 39%, в октябре — на 34%. На ноябрь приходится 18%.

«В среднем рост бронирования по сравнению с прошлым годом наблюдается на уровне 3−5%. Мест в средствах размещения достаточно, но загрузка у всех разная», — сказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

В предгорных зонах номера на сентябрь забронированы на 55%, на октябрь — 41%, на ноябрь — 32%.

На Черноморском побережье в бархатный сезон чаще всего туристы выбирают Сочи, Анапу и Геленджик.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что в регионе летом отдохнули 10,5 млн туристов.

туризм и отдых