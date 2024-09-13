Кубань ожидает высокую загрузку в бархатный сезон

Черноморские курорты ожидают загрузку на уровне 79% в сентябре. В октябре показатель составит 63%. Около 43% броней приходится на ноябрь. На Азовском побережье номера в сентябре забронированы на 39%, в октябре — на 34%. На ноябрь приходится 18%.