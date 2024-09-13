Charli XCX выпустит новую версию альбома Brat в октябре

Певица Charli XCX анонсировала выход обновленной версии своего нашумевшего альбома Brat (2024). Лонгплей получил название Brat and It’s Completely Different but Also Still Brat. Выход пластинки намечен на 11 октября.
После того, как сезон Brat summer подошел к концу, Charli XCX сообщила в своих социальных сетях о выходе новой версии лонгплея, произведшего фурор в музыкальной индустрии. Предположительно он будет состоять из ремиксов, пишет NME.
В альбом войдут 16 треков, пять из которых были выпущены ранее: Von Dutch с Эддисон Рей, Girl, So Confusing с Lorde, «360» с Робин и Yung Lean, Guess c Билли Айлиш и Talk Talk с Троем Сиваном.
Что представляют собой остальные треки, пока неизвестно.
Ранее Пэрис Хилтон заявила, что хочет поработать с Charli XCX.