Ряды «Юнармии» пополнили 72 школьника из Ростовской области

Никита Нагорный, как начальник главного штаба ВВПОД «Юнармия», рассказал собравшимся о проектах движения, ответил на вопросы из зала и вручил благодарственные письма. В частности, благодарности был удостоен участник специальной операции, старший сержант Роман К.