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Ряды «Юнармии» пополнили 72 школьника из Ростовской области

Никита Нагорный вручил значки и книжки 72 новым юнармейцам из Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

72 школьника из Ростова-на-Дону, Шахт и Аксайского района стали юнармейцами. Отличительные значки и книжки ребята получили из рук олимпийского чемпиона Никиты Нагорного. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

Также награды получили победители и призеры II региональных юнармейских спортивных игр: ребята из Батайска (1 место), Новошахтинска (2 место) и Белокалитвинского района (3 место).

16 человек были удостоены знаков «Юнармейская доблесть» III степени за участие в различных мероприятиях.

Никита Нагорный, как начальник главного штаба ВВПОД «Юнармия», рассказал собравшимся о проектах движения, ответил на вопросы из зала и вручил благодарственные письма. В частности, благодарности был удостоен участник специальной операции, старший сержант Роман К.

В конце встречи вместе собравшиеся исполнили песню «Служить России», гимн «Юнармии».