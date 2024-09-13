В зоне СВО погиб командир мотострелкового взвода из Пермского края

В Верещагинский округ пришла новая скорбная весть из зоны проведения СВО на Украине. При выполнении боевой задачи погиб командир мотострелкового взвода Четин Вячеслав Алексеевич. Его похоронят на малой Родине в деревне Верхние Шабуры. В зоне СВО сейчас проходит военную службу его сын.