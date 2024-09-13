В зоне СВО погиб командир мотострелкового взвода из Пермского края

В Верещагинский округ пришла новая скорбная весть из зоны проведения СВО на Украине. При выполнении боевой задачи погиб командир мотострелкового взвода Четин Вячеслав Алексеевич. Его похоронят на малой Родине в деревне Верхние Шабуры. В зоне СВО сейчас проходит военную службу его сын.
В администрации округа рассказали о погибшем земляке. Вячеслав Четин родился 12 августа 1977 года в деревне Нижнее Галино. В 1987 году вместе с родителями переехал в Братск Иркутской области.
В Сибири окончил школу, а затем военный авиационный инженерный институт на факультете «Летательные аппараты». После срочной службы вернулся в родные края.
В Верещагино вместе с супругой Ольгой Олеговной воспитали сына Юрия. Сейчас он также находится в зоне боевых действий специальной военной операции.
Капитан Вячеслав Алексеевич Четин погиб 17 июня 2024 года. В Верещагинском округе у него живут мама Надежде Кузьмовна и брат Роман Алексеевич.
Администрация Верещагинского городского округа выражает соболезнования родным и близким погибшего в ходе СВО земляка.
Церемония прощания и траурный митинг состоятся 16 сентября с 11:00 в ДКЖ Верещагино, в 12:00 — отпевание в храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская». Похоронят Вячеслава Алексеевича на кладбище деревни Верхние Шабуры.