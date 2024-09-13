В Ростове-на-Дону предложили снизить территориальный коэффициент по ОСАГО

Снизить коэффициент, влияющий на стоимость полиса ОСАГО, предложили в Ростове-на-Дону, а также в ряде других городов страны. Об этом со ссылкой на указания регулятора сообщили в донском отделении Южного Центробанка РФ.
— Анализ выплат выявил, что показатели убыточности в донской столице превышают средние значения по стране. Территориальный коэффициент для автовладельцев предлагается снизить на 5%, его новое значение — 1,56, — прокомментировала управляющий отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева.
По мнению экспертов, изменение коэффициента позволит «установить справедливую премию для аккуратных водителей».
Также планируется расширение границы тарифного коридора по ОСАГО на 11,57% для троллейбусов, трамваев и автобусов, на 20% — для мотоциклов и грузовиков с массой 16 тонн и ниже.
Замечания к проекту указания Банка России будут приниматься до 17 сентября.