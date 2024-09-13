Окопный рэп: РИЧ соединил стихи Высоцкого и прозу Прилепина

Усталым баритоном рэпер мрачно полупоет-получитает (и мотив впечатывается в память намертво): «Сколько уже месяцев стоим / Сколько уже мне? Сколько там моим? / Сколько уже месяцев бои? Сколько? Я сбился, помоги». Снова и снова, как мантру, он повторяет слово «сколько» — и создает совсем не тот образ войны, к которому мы привыкли по книгам и фильмам. Не динамичный, открыто драматичный, взвинченно-эмоциональный, а лишенный всего этого. Герой РИЧа — измотанный, опустошенный, потерявший счет времени и уже почти ничего не чувствующий боец. Вот она, настоящая, нелитературная трагедия.