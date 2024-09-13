ЛСП устроил скандал для продвижения трека, потому что «шоу-бизнес стал скучным»

ЛСП написал в своих социальных сетях, что решил добавить «немного красок» в шоу-бизнес. До этого певец сказал своим поклонникам, что он и Молодой Платон не могут договориться по поводу прибыли с трека «СЕКРЕТАРША» (2024), что, как оказалось, было неправдой.
Ранее на этой неделе между ЛСП и Молодым Платоном произошел «конфликт», в ходе которого музыканты чуть не удалили трек «СЕКРЕТАРША» (2024) со стримингов. Однако все это было лишь прогревом клипа и песни.
ЛСП признался об этом в своих соцсетях.
Шоу-бизнес стал слишком скучным, и мы решили добавить в него немного красок. Получилось или нет — решать только вам.
ЛСП
певец.
Он также поблагодарил всех сопричастных к этой истории: «Спасибо Молодому Платону за хорошую песню, Федуку и Элджею за промо-кампанию, Никите Вильчинскому и Саше Пьяных за клип, Дане Порнорэпу за мощный разбор конфликта, Гон Фладду за то, что он есть (“Фладдалити” скоро), и всем дорогим подписчикам, которые все это вытерпели!».
В конце ЛСП добавил, что осенью фанатов ждет еще несколько новинок.
Ранее Linkin Park тоже провели своих поклонников. Они запустили 100-часовой таймер, а, когда он дошел до нуля, пустили его в обратную сторону.