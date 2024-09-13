ЛСП устроил скандал для продвижения трека, потому что «шоу-бизнес стал скучным»

Он также поблагодарил всех сопричастных к этой истории: «Спасибо Молодому Платону за хорошую песню, Федуку и Элджею за промо-кампанию, Никите Вильчинскому и Саше Пьяных за клип, Дане Порнорэпу за мощный разбор конфликта, Гон Фладду за то, что он есть (“Фладдалити” скоро), и всем дорогим подписчикам, которые все это вытерпели!».