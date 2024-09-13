Лучшие фото 13 сентября

Туристы отплывают на лодке во время высоких волн в водах Индийского океана на пляже Лиидо в сомалийском Могадишо. Компания International SOS ежегодно включает Сомали в список самых опасных стран для путешествий. Тем не менее африканское государство пользуется особой популярностью среди так называемых черных туристов, которые готовы потратить большие деньги ради острых ощущений в горячих точках.