Лучшие фото 13 сентября

Женщина с ребенком днем на цветущем поле дикого сахарного тростника в районе Саригат в Дакке, Бангладеш. Бангладеш в значительной степени зависит от импортного сахара. Годовой спрос в стране составляет 1,4 миллионов тонн. Частные заводы импортируют сахар-сырец в основном из Бразилии.
Туристы отплывают на лодке во время высоких волн в водах Индийского океана на пляже Лиидо в сомалийском Могадишо. Компания International SOS ежегодно включает Сомали в список самых опасных стран для путешествий. Тем не менее африканское государство пользуется особой популярностью среди так называемых черных туристов, которые готовы потратить большие деньги ради острых ощущений в горячих точках.
В Петербурге прошли торжества в честь 300-летия перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Большой общегородской Крестный ход прошел по Невскому проспекту от Казанского кафедрального собора до площади Александра Невского.
Табличка с надписью «Давайте позаботимся о лесе» в районе, пострадавшем от пожаров леса Чикитания на окраине боливийского Рио-Бланко.
Выступление певицы Надежды Бабкиной с поющим роботом Арди на церемонии открытия X Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. Для совместного исполнения была выбрана песня «Родина моя».
Взвешивание тыкв на выставке громадных тыкв России в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве. Гостей ждут малые и большие тыквы в окружении суперострых перцев и хризантем.
Утренний туман в Дуйсбурге. Город находится у слияния рек Рейн и Рур, на западе Рурской области Германии. Четыре пятых его территории расположено по обеим сторонам Рура, на правобережье Рейна сложился его центр. Дуйсбург — один из крупнейших речных портов в Европе.
Шторм «Бебинка» приближается к Филиппинам. Тропический шторм образовался в ночь на 11 сентября в приэкваториальной зоне Тихого океана и стал тринадцатым с начала года.