Владельцы омского зоопарка боятся реконструкции бульвара Архитекторов

Совладелица и руководитель частного зоопарка «Вилла» в парке 300-летия Омска Ксения Федорова рассказала об опасениях, связанных с реконструкцией бульвара Архитекторов.
По ее оценке, уже сейчас проезд в зоопарк затруднен для большегрузов, из-за чего корма для животных приходится переносить вручную. А после реконструкции въезд на задний двор перекроет парковка и бордюр. Как опасаются владельцы, в таких условиях зоопарк не сможет нормально функционировать.
«Мы почти год носим на руках овощи для животных от ближайших парковок, завозим строительные материалы по воздуху, вывозим мусор на своей машине! Пересмотрите проект, помогите единственному в городе частному лицензированному зоопарку!» — приводит «Новый Омск» обращение Федотовой к властям.
В мэрии этих опасений не разделяют.
«Основной подъезд к парку 300-летия Омска оборудован со стороны ул. Ватутина. Для организации бесперебойной работы и технического обслуживания службам крытого мини-зоопарка “Вилла” разрешен проезд по территории парка, непосредственно к зданию. По информации специалистов бюджетного учреждения “Спортивный город”, обслуживающего парк, ограничений в доступе на территорию нет», — сообщили в пресс-службе городской администрации.