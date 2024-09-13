Владельцы омского зоопарка боятся реконструкции бульвара Архитекторов

По ее оценке, уже сейчас проезд в зоопарк затруднен для большегрузов, из-за чего корма для животных приходится переносить вручную. А после реконструкции въезд на задний двор перекроет парковка и бордюр. Как опасаются владельцы, в таких условиях зоопарк не сможет нормально функционировать.