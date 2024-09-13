Какого числа день осеннего равноденствия и как к нему подготовиться: советы эзотерика

Напишите на листе бумаги то, что вас беспокоит и тревожит, и от чего вы готовы отказаться. Вы можете написать это в формате письма бывшему возлюбленному, партнеру по бизнесу, другу или любому другому человеку, который не покидает ваши мысли и доставляет дискомфорт. Главное условие, по словам Шмелева — в конце письма напишите, что вы прощаете человека за все то, что он вам сделал. Затем сожгите этот листок, а пепел развейте по ветру.