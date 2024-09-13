Какого числа день осеннего равноденствия и как к нему подготовиться: советы эзотерика

День осеннего равноденствия имеет много значений как в научном, так и в культурном контексте. Равноденствие — это момент, когда продолжительность дня и ночи практически равны друг другу. Это явление происходит дважды в году: в марте и в сентябре. Для многих народов и культур осеннее равноденствие символизирует завершение летнего цикла, время сбора урожая и подготовки к зиме. Когда наступает осеннее равноденствие, какие приметы и традиции связаны с этим днем и как подготовиться к этому событию — в материале «Газеты.Ru».
Когда наступит осеннее равноденствие в 2024 году.
В 2024 году осеннее равноденствие наступит 22 сентября в 15:43 (по Москве). Это день, когда продолжительность дня и ночи по всему миру практически одинакова, так как солнце пересекает небесный экватор и начинает двигаться в южное полушарие.
После световой день начнет постепенно сокращаться, пока не достигнет своего минимума 21 декабря. И начнется обратный процесс — солнце станет светить все дольше, и в 20-х числах марта все опять уравняется — на этот раз уже в День весеннего равноденствия.
Что такое осеннее равноденствие.
С точки зрения науки.
С астрономической точки зрения осеннее равноденствие — это момент, когда центр солнца располагается точно над экватором. В этот день светило пересекает небесный экватор, переходя из северного полушария в южное. Это явление объясняется наклоном оси Земли и ее орбитальным движением вокруг Солнца. Наклон оси составляет примерно 23,5 градуса по отношению к плоскости орбиты, и именно этот угол приводит к смене времен года.
В момент равноденствия солнечные лучи падают на Землю под прямым углом, что обеспечивает равное время дня и ночи для большинства регионов планеты. Хотя в некоторых точках земного шара это может ощущаться иначе из-за местных географических условий, именно 22 сентября люди из разных стран наблюдают приблизительно равную продолжительность светлого и темного времени суток.
С точки зрения культурных традиций.
В целом осеннее равноденствие символизирует переход от теплого сезона к холодному. В это время природа готовится к зимнему покою: деревья сбрасывают листву, животные начинают запасаться пищей. Для человека этот период традиционно был временем завершения сельскохозяйственных работ и подведения итогов летнего труда.
Хотя это явление в первую очередь связано с природными изменениями, для многих людей осеннее равноденствие — время для переосмысления и подготовки к новым жизненным этапам, повод задуматься о планах на оставшуюся часть года и привести в порядок свои мысли и дела.
Историческое значение дня осеннего равноденствия.
День осеннего равноденствия имеет глубокие корни в истории человечества и был отмечен с древних времен. Для аграрных обществ этот период был особенно важен, так как совпадал с завершением сбора урожая и подготовкой к зиме. Разные культуры придавали различные значения этому событию.
За тысячелетия осеннее равноденствие приобрело множество символов. Древние метеорологи и астрономы, наблюдая за этим днем, создавали календари и предсказания, которые помогали им в сельском хозяйстве. Так, в Месопотамии этот день отмечался с особыми ритуалами, связанными с плодородием. Люди верили, что боги приносят изобилие, и проводили праздники в честь урожая.
В Древнем Египте осеннее равноденствие совпадало с началом нового года по солнечному календарю египтян. Это был период, когда прибывали воды Нила, что символизировало новую жизнь и новую надежду. В Китае равноденствие также имеет важное значение и отмечается комплексом обрядов, связанных с уважением к предкам. Народы майя приписывали осеннему равноденствию особую важность, поскольку они связывали явление с ведением сельского хозяйства и отношением к божествам.
Традиции празднования у разных народов мира.
Это явление связано не только с научными наблюдениями, но и с богатыми культурными традициями, наполняющими его обрядами и значением. Разные народы мира отмечают День осеннего равноденствия, соблюдая собственные культурные традиции.
Северная Америка (США, Канада, Мексика и другие).
В Северной Америке индейцы проводили специальные церемонии, чтобы поблагодарить духов за урожай и обеспечить благополучие на грядущие зимние месяцы.
Время осеннего равноденствия часто называется праздником полнолуний, или Harvest Moon. На этом празднике коренные народы Северной Америки проводили ритуалы благодарности, совершая жертвоприношения в честь природы и своих предков. Танцы, песни и различные выступления насыщали атмосферу торжества. Сборы плодов и семян также играли ключевую роль, так как они символизировали последующее богатство и изобилие.
Европа.
В разных уголках Европы осеннее равноденствие празднуется исходя из местных традиций. Так, в древности кельты собирались на полях, жгли костры и произносили молитвы. Эти обряды, в основном связанные с плодородием, возвращением тепла и жизненной силы, остаются актуальными и в современном обществе.
В нынешнее время в некоторых странах, таких как Германия, люди готовят специальные блюда из собранного урожая, устанавливают символические фигурки и проводят семейные застолья.
Также в Германии день осеннего равноденствия совпадает с началом Октоберфеста, который проходит в Мюнхене. Это своеобразный всплеск осеннего веселья. Люди собираются в традиционных немецких одеждах, наслаждаются вкусной едой и пивом.
Азия.
В Китае этот день отмечается как Фестиваль осени или Фестиваль Луны, где основное внимание уделяется семейным сборам и обмену юэбинами (лунными пирожками) как символами единства семьи и изобилия. Во время этого праздника также принято носить головные уборы, украшенные символами луны и природы. Аналогичные праздники проходят и в других странах Азии с различными ритуалами, направленными на благодарение за урожай.
Южная Америка (Бразилия, Аргентина, Перу и другие).
В Южной Америке коренные жители, индейцы кечуа и аймара, отмечают осеннее равноденствие с помощью обрядов, посвященных Пачамаме (Матери-Земле). Это один из самых важных праздников, когда люди собираются для благодарения и просят благословения на будущий сезон. Дети, женщины и мужчины собираются семьями, устанавливают символичные алтари и приносят жертвы в виде различных продуктов (овощи, мясо, молочные продукты), чтобы поблагодарить и задобрить божеств.
Современные кечуа устраивают Инти Райми — фестиваль, посвященный богу солнца. Ритуалы, связанные с солнцем, здесь становятся ключевыми. На этом празднике происходит передача знаний между поколениями, и все участники могут принести свои зерна, чтобы поблагодарить Мать-Землю.
Африка.
Ряд племен в Африке отмечают осеннее равноденствие с помощью обрядов, направленных на призыв дождя и плодородия. Это время, когда фермеры собираются со своими соседями, чтобы отпраздновать собранный урожай, и многие из них совершают жертвоприношения (в виде овощного урожая или скота), чтобы обеспечить удачу в следующем сельскохозяйственном сезоне.
Как отмечали день осеннего равноденствия на Руси.
На Руси осеннее равноденствие отмечалось как праздник, связанный с окончанием сельскохозяйственного цикла. С приходом осени заканчивался сбор урожая, и люди подводили итоги своей работы. Праздник именовался днем осеннего равноденствия или днем урожая. В разных регионах России были свои названия и обряды, связанные с этим событием, отметил в беседе с «Газетой.Ru» эзотерик Сергей Шмелев.
«День осеннего равноденствия на Руси встречали по принципу чуть дольше, чуть больше продлить как-либо солнце. Вся смысловая нагрузка данного праздника и события в том, чтобы максимально продлить световой день, сохранить урожай», — рассказал он.
Обряды благодарения.
Одна из главных традиций — благодарение за урожай. Люди собирались в кругу семьи, накрывали стол с осенними дарами: пирогами, ягодами, овощами и фруктами. На стол ставили плоды, которые символизировали достаток и изобилие (пироги с начинкой и так далее), а также выделяли специальные блюда, посвященные духам природы.
Жертвоприношения.
В некоторых регионах предки практиковали жертвоприношения, чтобы умилостивить духов природы и обеспечить хороший урожай в следующем году. Например, на полях оставляли часть собранного урожая — зерно, плоды или домашнюю еду, чтобы выказать благодарность и заручиться поддержкой земных и небесных сил.
Обряды очищения.
В этот день также проводили обряды очищения. Люди начинали новый сезон с очищения тела и души, обратил внимание Шмелев. Например, существовало поверье, что в день равноденствия души предков становятся особенно близкими к живым, и именно поэтому очищение помогало лучше настроиться на связь с ними. Люди могли принимать теплые ванны, окуривать свои дома травами и проводить ритуалы с водой, чтобы очистить пространство.
Ворожба и гадания.
Осеннее равноденствие считалось временем, когда граница между мирами становилась особенно тонкой, это было время гаданий на будущее. Молодые незамужние девушки накануне собирались, чтобы гадать на суженого. Как правило, все обряды и ритуалы гадания были связаны с природой, например, гадали около водоемов или на пшеничном поле после сбора урожая.
Как подготовиться ко дню осеннего равноденствия: советы эзотерика.
Осеннее равноденствие в эзотерике связано с моментом равновесия, когда светлая и темная стороны приходят в идеальный баланс, отметил собеседник «Газеты.Ru». Это время, когда можно задаться вопросами о своей жизни, целях и мечтах, а также задуматься о том, как достичь гармонии внутри себя.
Ритуалы подготовки.
* Очищение пространства. За несколько дней до осеннего равноденствия стоит провести уборку в доме. Уберите лишние вещи, создайте пространство для новых идей и энергии. Окуривание домов травами, такими как шалфей или полынь, поможет очистить пространство и настроить его на положительную волну. Также, по словам Шмелева, нужно обратить внимание и на состояние своего автомобиля.
«При условии того, что мы живем в материальном и современном мире, порядок следует также навести в своем личном транспорте, то есть полностью убрать салон, багажник. Транспорт используется достаточно большое количество времени, и все должно быть в порядке», — подчеркнул эзотерик.
* Избавление от прошлого. Помимо уборки в доме, следует привести в порядок свои мысли. По словам эзотерика, необходимо отпустить свое прошлое, если оно вас тяготит, поскольку день осеннего равноденствия символизирует переход к чему-то новому.
Чтобы подготовиться ко дню осеннего равноденствия, эзотерик порекомендовал провести специальный ритуал освобождения или отказа от болезненного прошлого.
Напишите на листе бумаги то, что вас беспокоит и тревожит, и от чего вы готовы отказаться. Вы можете написать это в формате письма бывшему возлюбленному, партнеру по бизнесу, другу или любому другому человеку, который не покидает ваши мысли и доставляет дискомфорт. Главное условие, по словам Шмелева — в конце письма напишите, что вы прощаете человека за все то, что он вам сделал. Затем сожгите этот листок, а пепел развейте по ветру.
«Так как день осеннего равноденствия приурочен к восхвалению культа солнца и природы, по возможности проводите ритуал не в городе. Желательно сделать это где-то ближе к природе. После ритуала лучше ни с кем не разговаривать и ни в коем случае не оглядываться назад. Придите домой, помойте руки, и спокойно начинайте новую жизнь», — подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».
* Создание алтаря. Создание небольшого алтаря с природными материалами (камни, цветы, семена) поможет вам в соединении с энергией природы и осознании ее циклов, как это делали наши предки. Это стало бы символом ваших определенных намерений и заботой о собственном росте.
* Медитации и самоанализ. В день осеннего равноденствия рекомендуется проводить медитации для достижения внутреннего мира. Это может быть как спокойная медитация, так и активное дыхание. Определите, что для вас важнее: преодоление старых блоков или построение новых отношений.
«Желательно провести практики накануне осеннего равноденствия. Лучше всего прибегнуть к медитациям. Вы можете пойти в лес, к реке или на поле, чтобы быть в единстве с природой. Ваши мысли должны быть обязательно светлыми, потому что здесь идет смысловая нагрузка в обращении к Солнцу. Так, например, вы можете пойти на поле, разуться, постоять на земле и попросить землю забрать все плохое и негативное», — объяснил Сергей Шмелев.
Что можно, а что нельзя делать в день осеннего равноденствия.
Что можно делать в этот день.
* Напишите записку себе из будущего. Запишите свои мысли и чувства относительно завершения одного цикла и начала нового. Старайтесь как можно точнее описать то, что вы хотите видеть в своем будущем.
* Прогуляйтесь на природе. Постарайтесь провести это время на природе. Прогулки по лесу или в парках, сбор природных материалов, таких как листья и семена, помогут вам соединиться с энергией осеннего равноденствия.
* Проведите обряд благодарности. Устройте небольшой праздник с семьей или друзьями, где вы посвятите время благодарности за все дары, которые вам дала природа. Такое времяпрепровождение напоминает то, как наши предки встречали День осеннего равноденствия.
* Прибегните к гаданиям и ворожбам. Время равноденствия идеально подходит для гаданий, обратил внимание Шмелев. Позвольте себе экспериментировать с различными техниками, делая это в кругу доверенных людей.
«В день осеннего равноденствия можно прибегать к услугам гадания либо самостоятельно гадать через сны. Если человек ложится спать в ночь перед осенним равноденствием, он может попросить высшие силы показать ему определенный сон. Но самое важное понимать, чтобы сон был не надуманной ситуацией, а сильным желанием. Тогда с вероятностью практически 100% можно будет увидеть свое будущее на тот период, который вопрошающий может загадать», — рассказал эзотерик.
Что нельзя делать в день осеннего равноденствия.
* Негативно мыслить. Избегайте жалоб и плохих мыслей. Осеннее равноденствие — время для позитива, и негативная энергия может навредить вашему внутреннему балансу.
* Ссориться с близкими. В этот день старайтесь поддерживать гармонию в отношениях. Воздержитесь от конфликтов и споров, лучше попытайтесь понять мнение другого.
* Заниматься физическим трудом. Это не лучшее время для тяжелых физических работ. Пусть этот день станет временем для отдыха и медитации.
* Игнорировать свои чувства. Не подавляйте свои эмоции, стремитесь к осознанию и пониманию их. Это время для глубоких размышлений и уединения.
* Резко возвращаться к прошлому. По словам Сергея Шмелева, в день осеннего равноденствия нельзя возвращаться к прошлому. Этот день означает как полное физическое, так и мощное энергетическое обновление. Поэтому некий резкий откат назад может принести только негатив в вашу жизнь.
«Категорически в день осеннего равноденствия нельзя возвращаться в прошлое. Если человек хочет помириться со своим мужем, супругой, друзьями, либо вернуться на старую работу, то это лучше отложить на потом», — заключил эзотерик.