Какие процедуры включает, как часто можно проходить: пять главных вопросов о диспансеризации

Что такое диспансеризация?
Это прохождение комплекса обследований для раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний. В первую очередь это касается болезней, уносящих максимальное число жизней и имеющих тяжелые инвалидизирующие осложнения. В России, как и в других развитых странах, это болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, хроническая обструктивная болезнь легких и сахарный диабет. Попутно в процессе диспансеризации могут быть выявлены и другие заболевания.
С какой периодичностью необходимо проходить диспансеризацию?
Как пояснили специалисты Воронежского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, в возрасте с 18 до 39 лет диспансеризацию проходят один раз в 3 года, а люди старше 40 лет — ежегодно. Так происходит потому, что с возрастом риск развития ХНИЗ существенно повышается.
Что необходимо сделать для прохождения диспансеризации? Нужно ли за это платить?
Необходимо просто записаться в регистратуре поликлиники по месту прикрепления или у вашего участкового терапевта. В назначенное время вы должны явиться на обследование, имея при себе паспорт и медицинский полис. Диспансеризация проводится бесплатно для пациента — в рамках ОМС.
Диспансеризацию можно пройти только в будний день? А как же работа?
Это можно сделать и в субботу. Но если вы хотите пройти диспансеризацию в будний день, то вы имеете право на освобождение от работы. А работающие пенсионеры и сотрудники предпенсионного возраста — вправе взять два свободных дня.
Диспансеризация проходит для всех одинаково?
Диспансеризация состоит из двух этапов. Если на первом были обнаружены какие-то отклонения, человека отправляют на более подробные обследования у узких специалистов.
Еще на первом этапе набор исследований различается в зависимости от пола пациента.
— У женщин проводится скрининг на рак шейки матки (осмотр акушером-гинекологом, взятие мазков на онкоцитологию), а также скрининг на рак молочной железы — маммография в возрасте от 40 до 75 лет.
— У мужчин проводят определение простат-специфического антигена в крови, для исключения рака предстательной железы.
С 2024 года в диспансеризацию включили обследования мужчин и женщин, чтобы оценить репродуктивное здоровье. Это нужно, чтобы выявить заболевания или состояния, которые могут негативно повлиять на зачатие и течение беременности. В понятие «диспансеризация репродуктивного здоровья» входят следующие методы:
— спермограмма;
— микроскопическое исследование микрофлоры или проведение лабораторных исследований в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР;
— УЗИ предстательной железы и органов мошонки;
— повторный осмотр урологом (хирургом).
Эти тесты позволяют определить лучшее время для рождения ребенка, а также выявить возможную причину бесплодия и вовремя начать лечение.