Какие процедуры включает, как часто можно проходить: пять главных вопросов о диспансеризации

Это прохождение комплекса обследований для раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний. В первую очередь это касается болезней, уносящих максимальное число жизней и имеющих тяжелые инвалидизирующие осложнения. В России, как и в других развитых странах, это болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, хроническая обструктивная болезнь легких и сахарный диабет. Попутно в процессе диспансеризации могут быть выявлены и другие заболевания.