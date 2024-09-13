Воронежский губернатор: «У Центрального стадиона профсоюзов должна быть своя изюминка»

— Как я уже говорил, хотим создать свою изюминку. Среди предложений — установить табло на козырьках трибун по всему периметру или сделать четыре табло по углам чаши. Фасад здания может быть с экраном или со светодиодной сеткой, — пояснил Александр Гусев.