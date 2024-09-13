Воронежский губернатор: «У Центрального стадиона профсоюзов должна быть своя изюминка»

В Воронеже власти продолжают вести подготовку к реконструкции Центрального стадиона профсоюзов. Об этом рассказал в пятницу, 13 сентября, губернатор Александр Гусев в своем официальном телеграм-канале.
Глава региона уточнил, что обсудил с профильными чиновниками ее первый и второй этапы. На данный момент завершена подготовка документации для демонтажа конструкций на улице Студенческой. Сейчас ожидают заключение экспертизы. После этого специалисты смогут сделать расчет начальной максимальной стоимости сноса существующей арены.
— Обратил внимание коллег, что при расчете окончательной стоимости стоит учесть возможность продажи материалов, оставшихся от демонтажа. Для складирования уже подобрали подходящий участок, — поделился с воронежцами губернатор.
Обсудили в облправительстве и мультимедийную составляющую стадиона. Прорабатываются несколько вариантов.
— Как я уже говорил, хотим создать свою изюминку. Среди предложений — установить табло на козырьках трибун по всему периметру или сделать четыре табло по углам чаши. Фасад здания может быть с экраном или со светодиодной сеткой, — пояснил Александр Гусев.
Сейчас специалисты просчитывают эти варианты. При принятии решений власти будут отталкиваться и от их стоимости.
Кроме того, власти региона совместно с клубом «Факел» проработали концепцию фан-магазина, музея и ресторана в здании нового стадиона. Это для того, чтобы сделать его центром притяжения даже в дни, когда не проходят матчи.