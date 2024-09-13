СК завел дело на генерала ВСУ Красильникова, командующего атакой под Курском

Нападением на Курскую область руководил командующий украинской группировкой «Северск». Это генерал-майор из Краматорска Донецкой области, который воевал в Донбассе с начала конфликта в 2014 году. В начале СВО получил звание Героя Украины за оборону Харькова. В России против него возбудили дело по девяти статьям УК, среди которых терроризм и посягательство на жизнь военных.