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В Омске перекроют последнюю часть бульвара Архитекторов

В ближайшее время подрядчик приступит к работам на новом участке.

Источник: Om1 Омск

Пресс-служба мэрии сообщает, что уже в понедельник, 16 сентября, будет запрещено движение транспорта по отрезку бульвара Архитекторов от перекрёстка с улицей Крупской до дома ½. Это последний отрезок бульвара, по которому ещё мог проезжать транспорт (не считая перекрёстков).

На перекрываемом участке (пресс-служба сообщает, что его длина составит 300 метров, однако Дубльгис даёт всего 129) полностью разберут покрытие и дорожную одежду, переложат газовые трубы и прочистят канализационную. После реконструкции проезжая часть станет шире, а посередине у неё появится разделительная полоса.

На остальных участках бульвара Архитекторов продолжается реконструкция: между улицами Крупской и 70 лет Октября подрядчик приступил к укладке асфальта, между 70 лет Октября и Ватутина устанавливает бордюры и готовит территорию под велодорожки и тротуары, а на перекрёстке с Ватутина приступили к работам на газопроводе, завершение которых позволит вновь открыть здесь движение.