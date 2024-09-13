В Омске перекроют последнюю часть бульвара Архитекторов

На остальных участках бульвара Архитекторов продолжается реконструкция: между улицами Крупской и 70 лет Октября подрядчик приступил к укладке асфальта, между 70 лет Октября и Ватутина устанавливает бордюры и готовит территорию под велодорожки и тротуары, а на перекрёстке с Ватутина приступили к работам на газопроводе, завершение которых позволит вновь открыть здесь движение.