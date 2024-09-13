В Омске перекроют последнюю часть бульвара Архитекторов

Пресс-служба мэрии сообщает, что уже в понедельник, 16 сентября, будет запрещено движение транспорта по отрезку бульвара Архитекторов от перекрёстка с улицей Крупской до дома ½. Это последний отрезок бульвара, по которому ещё мог проезжать транспорт (не считая перекрёстков).
На перекрываемом участке (пресс-служба сообщает, что его длина составит 300 метров, однако Дубльгис даёт всего 129) полностью разберут покрытие и дорожную одежду, переложат газовые трубы и прочистят канализационную. После реконструкции проезжая часть станет шире, а посередине у неё появится разделительная полоса.
На остальных участках бульвара Архитекторов продолжается реконструкция: между улицами Крупской и 70 лет Октября подрядчик приступил к укладке асфальта, между 70 лет Октября и Ватутина устанавливает бордюры и готовит территорию под велодорожки и тротуары, а на перекрёстке с Ватутина приступили к работам на газопроводе, завершение которых позволит вновь открыть здесь движение.