Игры, танцы, ярмарка с дегустациями, театр: куда сходить в Волгограде в выходные 14 и 15 сентября

В эти выходные в Волгограде в программе масса мероприятий на свежем воздухе на любой вкус. Жителей и гостей города ждут гастрофестиваль и ярмарка с дегустациями, зрелища и развлечения для детей и взрослых. Смотрите, куда сходить в Волгограде вечером в пятницу, 13 сентября, в субботу, 14 сентября и в воскресенье, 15 сентября 2024 года, пока стоит теплая летняя погода.
Программа развлечений в амфитеатре на набережной Волгограда
13 сентября 2024 в 18.30 — ЗОЖ-марафон Dance Fitness Party, амфитеатр — площадка справа. Вход свободный.
14 сентября 2024 в 18.00 — на сцене амфитеатра показ фильма «Ближе, чем кажется» (6+). Волгоградцы увидят пять новелл о взаимоотношениях детей и родителей. Вход свободный.
Программа мероприятий в ЦПКиО Волгограда
В ЦПКиО Волгограда завершили сезон бассейн и водные горки, хотя еще можно покататься на катамаранах. С 13 до 17 часов в субботу и воскресенье в зоне детских аттракционов каждый час продолжат проводить пенные вечеринки для малышей.
В 17 часов 14 сентября 2024 на главной сцене парка начнется концерт. В это время на поляне рядом пройдет музыкальный пикник и будут заниматься мантра-йогой. Специальный гость — мастер звукотерапии Николай Александров. В 18.00 у колеса обозрения начнется мастер-класс по бачате, а в 19.30 в парке покажут фильм «Фантастические-твари и где они обитают».
В воскресенье, 15 сентября 2024, в ЦПКиО в 10.00 на поляне у главной сцены пройдет тренировка по пилатесу. Вечером в 19.00 волгоградцев ждут на мастер-классе по кизомбе. В 19.30 — показ фильма «До встречи с тобой».
Вход везде свободный.
Программа развлечений в Городском парке — Комсомольском саду Волгограда
В субботу, 14 сентября 2024 с 17.00 — на сцене Комсомольского сада заключительный городской «Свободный микрофон» восьмого сезона. Любой может прочесть стих, спеть песню или рассказать анекдот. Вход свободный.
14 сентября 2024 в 10.00 — йога на кинолужайке, в 16.00 — занятие Zumba Fitness.
В воскресенье, 15 сентября 2024 в 18.00 — проект «Уроки рока» на Круглой площади.
Программа развлечений в парке Раздолье в пойме Царицы в Волгограде
15 сентября 2024 с 12.00 до 18.00 в парке Раздолье устроят закрытие сезона. В программе — концерт вокалистов и танцевальных коллективов Волгограда, гаражная распродажа, мастер-классы и конкурсы. Вход свободный.
Всероссийская ярмарка в Волгограде
Волгоградцев ждут на «Народной ярмарке» в Дзержинском районе 14 сентября 2024 года 9.00 до 15.00, 15 сентября — с 9.00 до 13.00. Будут песни, танцы, дегустации. Фермеры предложат мясные деликатесы, сыры и масло, овощи и бахчевые, мед и разносолы.
Фестиваль «Дубовская лоза» 2024
В субботу, 14 сентября 2024 года в 10.00 на главной площади в Дубовке начнется виноградный фестиваль «Дубовская лоза». В программе гастрономического праздника — дегустации, конкурсы, розыгрыши, экскурсии, ярмарка и концерт.
Пешеходные экскурсии по центру Волгограда
14 сентября 2024 в 17.00 — пешеходная экскурсия «По городу и над ним» от краеведческого музея. Билеты: 450 рублей (12+).
15 сентября 2024 в 17.00 — пешеходная экскурсия «Ступени истории» от краеведческого музея с подъемом на пожарную каланчу. Билеты: 450 рублей (12+). Справки и заказ экскурсий — 8 (8442)38−84−39, 8 (8442)38−84−37.