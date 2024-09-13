Игры, танцы, ярмарка с дегустациями, театр: куда сходить в Волгограде в выходные 14 и 15 сентября

В эти выходные в Волгограде в программе масса мероприятий на свежем воздухе на любой вкус. Жителей и гостей города ждут гастрофестиваль и ярмарка с дегустациями, зрелища и развлечения для детей и взрослых. Смотрите, куда сходить в Волгограде вечером в пятницу, 13 сентября, в субботу, 14 сентября и в воскресенье, 15 сентября 2024 года, пока стоит теплая летняя погода.