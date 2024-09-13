Какие хорроры и ужастики посмотреть в кино в России

Артушный хоррор со звездой «Эйфории» Хантер Шафер в роли тинейджерки, которая приезжает с отцом и его новой семьей в отель посреди Баварских Альп. Поначалу складывается ощущение, что владелец хочет повторно воспользоваться архитекторскими услугами отца и мачехи девушки (несколько лет назад они спроектировали эту гостиницу). Однако вскоре героиня обнаруживает себя посреди куда более тревожного сюжета.