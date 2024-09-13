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Джуд Лоу хочет поработать с группой Radiohead

Актер Джуд Лоу признался, что восхищается творчеством рок-группы Radiohead. «Если Том Йорк и его группа захотят, чтобы я что-то сделал, это будет честью для меня», — поделился он в недавнем интервью.

Источник: Звук

Актер Джуд Лоу признался, что восхищается творчеством рок-группы Radiohead. «Если Том Йорк и его группа захотят, чтобы я что-то сделал, это будет честью для меня», — поделился он в недавнем интервью.

Джуд Лоу рассказал, как он относится к творчеству группы, в недавнем разговоре с The Guardian.

Я всегда обожал Radiohead. Я думаю, что они просто лучатся талантом. Я регулярно слушаю их музыку. Это одна из величайших групп.

Джуд Лоу
актер.

Мечта актера на самом деле уже частично сбылась. В 2012 году Джуд Лоу снялся в рекламном фильме Greenpeace, в котором звучала песня Radiohead «Everything In Its Right Place» (2000).

Ранее актер также принимал участие в треке Lord Ullin’s Daughter (2019), который вошел в расширенную версию альбома Father of the Bride (2019) группы Vampire Weekend. Однако в записи актер не пел, а читал балладу.

Девятый и самый последний студийный альбом Radiohead «A Moon Shaped Pool» увидел свет в 2016 году. А последний совместный тур группы состоялся в 2018 году.

Не так давно The Smile, сайд-проект Тома Йорка и Джонни Гринвуда из Radiohead с барабанщиком Томом Скиннером, анонсировали выход нового альбома Cutouts. Лонгплей должен увидеть свет 4 октября.