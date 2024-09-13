В Ленобласти введут единую социальную карту на основе банковской

«Буду настаивать, чтобы мы перешли на формат социальной карты жителя Ленобласти с нового года. Технологии процессинга позволяют сегодня проводить социальные платежи и предоставлять иные льготы от проезда на общественном транспорте до компенсации летнего отдыха детей через единую банковскую карту», — написал он.