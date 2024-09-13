В Ленобласти введут единую социальную карту на основе банковской

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Жители Ленинградской области с 2025 года смогут оформить многофункциональную банковскую карту, на которую можно будет завести социальные выплаты и оформить партнерские программы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
«Буду настаивать, чтобы мы перешли на формат социальной карты жителя Ленобласти с нового года. Технологии процессинга позволяют сегодня проводить социальные платежи и предоставлять иные льготы от проезда на общественном транспорте до компенсации летнего отдыха детей через единую банковскую карту», — написал он.
Губернатор добавил, что через единую карту можно будет осуществлять целевые платежи и заводить на нее скидки и бонусы от партнеров программы, например, по оплате детских развлекательных центров, магазинов, музеев или оздоровительных услуг.
Аналогичный проект уже несколько лет реализуется в соседнем с Ленинградской областью Санкт-Петербурге.
Многофункциональная персонализированная
«Единая карта петербуржца» позволяет автоматически получать социальные выплаты и льготы, на которые имеет право владелец карты, пользоваться скидками в магазинах и в городском транспорте. В развитие проекта созданы специальные карты для детей и пенсионеров.