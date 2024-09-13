В Иркутске завершились поиски 12-летнего школьника

В полицию Иркутска поступило сообщение о пропаже 12-летнего школьника. Заявление подали его родственники. Они рассказали, что около 17 часов 12 сентября мальчик уехал из дома на велосипеде «Стелс» с синей рамой и домой не вернулся. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
— При себе денег и средств связи не имел, — отметили в ведомстве.
За поиски взялись правоохранители и волонтеры. Ориентировку с приметами мальчика распространили в СМИ и соцсетях. К счастью, вечером 13 сентября полицейские нашли пропавшего. Оказалось, что все это время он был у знакомых. Школьника передали близким.