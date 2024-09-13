В Иркутске завершились поиски 12-летнего школьника

В полицию Иркутска поступило сообщение о пропаже 12-летнего школьника. Заявление подали его родственники. Они рассказали, что около 17 часов 12 сентября мальчик уехал из дома на велосипеде «Стелс» с синей рамой и домой не вернулся. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.