Главные новости недели с 9 по 13 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 9 по 13 сентября 2024 года.
ЦБ повысил ключевую ставку до 19% годовых
Банк России повысил ключевую ставку с 18% до 19% годовых для борьбы с инфляцией, которая остаётся высокой. Внутренний спрос превышает предложение, несмотря на высокие ставки. Годовая инфляция 2024 года, вероятно, превысит 6,5−7,0%.
Кремль: слова Путина о дальнобойном оружии достигли адресатов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина, отметив, что заявление о возможных последствиях снятия Западом запрета на удары по России крайне значимо. Песков добавил, что оно однозначное и не допускает двусмысленности.
ФСБ обвинила британских дипломатов в разведывательно-подрывной работе
ФСБ сообщила о получении документов, подтверждающих причастность Великобритании к эскалации военно-политической обстановки для нанесения стратегического поражения России. В ответ на это российский МИД аннулировал аккредитацию шестерых сотрудников британского посольства. В их работе были выявлены признаки разведывательно-подрывной деятельности.
В США состоялись дебаты Трампа и Харрис
В ночь с 10 на 11 сентября состоялись первые и, возможно, единственные дебаты между кандидатами в президенты США — Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Несмотря на то, что дебаты начались с рукопожатия кандидатов по инициативе Харрис, за почти 2-часовой эфир они не раз переходили на личности.
Космические туристы впервые в истории вышли в открытый космос
Двое членов экипажа космического корабля Crew Dragon вышли в открытый космос. Экипаж состоит из непрофессиональных астронавтов. Экспедиция Polaris Dawn под командованием миллиардера Джареда Айзекмана организована SpaceX.