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Главные новости недели с 9 по 13 сентября 2024 года

Итоги недели с 9 по 13 сентября 2024 года: самые важные новости, ключевые события и происшествия последних дней. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире за прошедшую неделю, в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 9 по 13 сентября 2024 года.

ЦБ повысил ключевую ставку до 19% годовых

Источник: Банк России

Банк России повысил ключевую ставку с 18% до 19% годовых для борьбы с инфляцией, которая остаётся высокой. Внутренний спрос превышает предложение, несмотря на высокие ставки. Годовая инфляция 2024 года, вероятно, превысит 6,5−7,0%.

Кремль: слова Путина о дальнобойном оружии достигли адресатов

Источник: Пресс-служба Президента России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина, отметив, что заявление о возможных последствиях снятия Западом запрета на удары по России крайне значимо. Песков добавил, что оно однозначное и не допускает двусмысленности.

ФСБ обвинила британских дипломатов в разведывательно-подрывной работе

ФСБ сообщила о получении документов, подтверждающих причастность Великобритании к эскалации военно-политической обстановки для нанесения стратегического поражения России. В ответ на это российский МИД аннулировал аккредитацию шестерых сотрудников британского посольства. В их работе были выявлены признаки разведывательно-подрывной деятельности.

В США состоялись дебаты Трампа и Харрис

В ночь с 10 на 11 сентября состоялись первые и, возможно, единственные дебаты между кандидатами в президенты США — Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Несмотря на то, что дебаты начались с рукопожатия кандидатов по инициативе Харрис, за почти 2-часовой эфир они не раз переходили на личности.

Космические туристы впервые в истории вышли в открытый космос

Источник: SpaceX

Двое членов экипажа космического корабля Crew Dragon вышли в открытый космос. Экипаж состоит из непрофессиональных астронавтов. Экспедиция Polaris Dawn под командованием миллиардера Джареда Айзекмана организована SpaceX.