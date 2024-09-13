Режиссер Мэтт Ривз создаст трилогию «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Американский сценарист и продюсер Мэтт Ривз признался, что его первоначальное видение «Бэтмена», роль которого играет актер Роберт Паттинсон, было частью крупной трилогии. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает развлекательный портал Collider.
Режиссер заявил, что фильм «Бэтмен. Часть 2», выход которого запланирован на 2026 год, станет лишь очередной главой в путешествии Темного рыцаря. Желание создать трилогию остается непоколебимым, даже несмотря на некоторые изменения в ходе съемочного процесса.
«Да, это всё еще план. Я имею в виду, что мы придерживаемся пути, который себе наметили», — подчеркнул Ривз.
Он также отметил, что успех «Бэтмена» во многом объясняется его четкой концепцией. Фанаты супергеройского фильма по-прежнему заинтригованы, внесет ли Ривз коррективы в свое долгосрочное видение.
Ранее, 21 августа, разработчики Rocksteady Studios и WB Games Montreal и издатель Eidos Interactive совместно с Warner Bros.Interactive Entertainment представили первый геймплей спин-оффа известной серии игр про Бэтмена. Новая часть предложит игрокам с помощью VR исследовать улицы Готэма и вступить в бой с многочисленными врагами. Дата релиза игры назначена на октябрь 2024 года.