Режиссер Мэтт Ривз создаст трилогию «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Ранее, 21 августа, разработчики Rocksteady Studios и WB Games Montreal и издатель Eidos Interactive совместно с Warner Bros.Interactive Entertainment представили первый геймплей спин-оффа известной серии игр про Бэтмена. Новая часть предложит игрокам с помощью VR исследовать улицы Готэма и вступить в бой с многочисленными врагами. Дата релиза игры назначена на октябрь 2024 года.