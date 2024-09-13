Губернатор вручил государственные награды жителям Ростовской области

Губернатор Василий Голубев вручил жителям Дона государственные и региональные награды за достижение успехов в различных сферах деятельности. Церемония состоялась на мероприятии в честь 87-летия Ростовской области.
— Инициатива, профессионализм и талант помогают достигать любых вершин, — подчеркнул Василий Голубев.
Глава региона отметил, что слаженная работа всех отраслей экономики помогает обеспечивать национальные интересы государства.
Кроме этого, отметил Василий Голубев, жители области отважно защищают интересы России на передовой. Только в составе казачьих подразделений участвуют почти три тысячи донских казаков.
— Нашим воинам мы помогаем и будем помогать на постоянной основе. Все мы работаем на Победу, — сказал губернатор.
По данным властей, благодаря региональному фонду для подразделений Вооруженных сил России собрали больше 7 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Также область остается одним из всероссийских центров волонтерства. Только в первом полугодии в эту деятельность оказались вовлечены свыше 175 тысяч человек.
— Главное богатство — это люди, которые любят родную землю и готовы для ее благополучия отдавать свои силы, время, талант. Благодарю всех жителей Ростовской области за труд, добрые дела, — добавил Василий Голубев.