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Умер Робин Гай, барабанщик групп Rachel Stamp и Sham 69

Стало известно о кончине барабанщика Робина Гая, известного благодаря своей работе с группами Rachel Stamp и Sham 69. Он также выступал с Faith No More, Violent New Breed и Ragdolls.

Источник: Звук

Стало известно о кончине барабанщика Робина Гая, известного благодаря своей работе с группами Rachel Stamp и Sham 69. Он также выступал с Faith No More, Violent New Breed и Ragdolls.

Робин Гай запомнился не только как музыкант и участник групп Rachel Stamp и Sham 69, но и как учитель. Он принимал участие в множестве мастер-классов по игре на барабанах и преподавал в Брайтонском институте современной музыки.

Печальную новость сообщил музыкальный журналист и участник групп Goldblade и The Membrans Джон Робб в издании Louder Than War.

Он был замечательным человеком, и с ним всегда было приятно встречаться на фестивалях, где его бурная энергия и приподнятое настроение оставались неизменными как на сцене, так и за ее пределами.

Джон Робб
музыкальный журналист и участник групп Goldblade и The Membrans.

Как сказал Джон Робб, барабанщика отличали от других музыкантов «уникальная мощь и динамика».

Недавно стало известно о смерти Херби Флауэрса — английского басиста, работавшего с Боуи, Маккартни, Лу Ридом и другими.