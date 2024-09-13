Бойцы ЧВК «Вагнер» избили и заставили извиниться осквернителей могилы Пригожина

«Правда, честно, клянусь вам. Я не понимал толком. Я Славу (первый герой ролика. — “Газета.Ru”) мало очень знаю. Он мне просто сказал, что бабки тебе будут», — сказал мужчина и добавил, что они «осквернили могилу Пригожина со Славой».