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Иркутянин Павел Дружинин принял участие в кулинарном шоу «Битва шефов»

Павел Дружинин, сотрудник МУП «Комбинат питания», принял участие в популярном кулинарном шоу «Битва шефов», которое выходит на федеральном телеканале «Пятница!». Об этом сообщает городская администрация.

Источник: ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА

Павел работает в столовой администрации города и в частном ресторане, обладает более чем 15-летним профессиональным опытом. За добросовестную работу и достижения в области гражданской обороны он был отмечен благодарностью от мэра города Руслана Болотова.

В феврале Павел подал заявку на участие в шоу, отправив фото своих блюд для кастинга. Через два месяца его пригласили на съемки в Москву.

В отборочном этапе он представил грибной жульен в радужной форели с рисом. Известный шеф-повар Константин Ивлев оценил блюдо и взял Павла в свою команду.

В первом туре участникам нужно было приготовить турецкий «Лахмаджун». Павел, не зная рецепта, сымпровизировал и успешно справился с заданием.

Несмотря на то, что он не прошел дальше, Павел планирует принять участие в другом кулинарном шоу «Адский шеф».

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