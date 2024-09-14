Иркутянин Павел Дружинин принял участие в кулинарном шоу «Битва шефов»

Павел работает в столовой администрации города и в частном ресторане, обладает более чем 15-летним профессиональным опытом. За добросовестную работу и достижения в области гражданской обороны он был отмечен благодарностью от мэра города Руслана Болотова.
В феврале Павел подал заявку на участие в шоу, отправив фото своих блюд для кастинга. Через два месяца его пригласили на съемки в Москву.
В отборочном этапе он представил грибной жульен в радужной форели с рисом. Известный шеф-повар Константин Ивлев оценил блюдо и взял Павла в свою команду.
В первом туре участникам нужно было приготовить турецкий «Лахмаджун». Павел, не зная рецепта, сымпровизировал и успешно справился с заданием.
Несмотря на то, что он не прошел дальше, Павел планирует принять участие в другом кулинарном шоу «Адский шеф».