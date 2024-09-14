В Иркутске круглосуточно проводят комплексную уборку дорог и тротуаров

Силами МУП «Иркутскавтодор» во всех районах города проводится сбор мусора, скашивание травы и сбор листьев. Уборка организована как ручным, так и механизированным способом, ежедневно задействовано около 140 работников и более 60 единиц техники.
Также проводятся ремонт урн на остановочных пунктах, установка новых урн, очистка водопропускных канав, грейдирование дорог, мойка ограждений на мостах, прометание тротуаров и лестниц, сбор мусора.
На Глазковском мосту ведется замена плит на трамвайных путях.
Более 100 человек и 8 единиц техники подрядчиков МКУ «Городская среда» поддерживают в чистоте почти 150 парков и скверов.
Около 900 дворников управляющих компаний и обслуживающих организаций поддерживают порядок на дворовых территориях.