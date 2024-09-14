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В Иркутске круглосуточно проводят комплексную уборку дорог и тротуаров

По поручению мэра Руслана Болотова основной акцент в уборке делается на пешеходных маршрутах: тропинках на улицах, возле остановок, в парках и скверах, у многоквартирных домов. Об этом сообщает городская администрация.

Источник: ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА

Силами МУП «Иркутскавтодор» во всех районах города проводится сбор мусора, скашивание травы и сбор листьев. Уборка организована как ручным, так и механизированным способом, ежедневно задействовано около 140 работников и более 60 единиц техники.

Также проводятся ремонт урн на остановочных пунктах, установка новых урн, очистка водопропускных канав, грейдирование дорог, мойка ограждений на мостах, прометание тротуаров и лестниц, сбор мусора.

На Глазковском мосту ведется замена плит на трамвайных путях.

Более 100 человек и 8 единиц техники подрядчиков МКУ «Городская среда» поддерживают в чистоте почти 150 парков и скверов.

Около 900 дворников управляющих компаний и обслуживающих организаций поддерживают порядок на дворовых территориях.

ЖКХ