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Лишенный паспорта РФ красноярский врач-мигрант планирует остаться в России

Он собирается оспаривать решение о его депортации.

Источник: РИА "Новости"

Красноярский врач-мигрант, которого за уклонение от воинской службы лишили паспорта РФ, планирует остаться в России. Об этом пишет издание sibnovosti.ru, журналисты которого поговорили с мужчиной.

13 сентября стало известно, что по решению Железнодорожного районного суда лишен гражданства РФ 28-летний Мирзомузаммад Каримов. Он в 2018 году получил гражданство, но не встал на воинский учет.

В 2023 году отдел кадров больницы, в которой он работает реаниматологом, попросил мужчину встать на воинский учет. В военкомате он получил повестку, но не явился из-за неготовности анализов. Затем взял вторую, но вновь не явился из-за болезни у его ребенка. В осенний призыв не явился, поскольку заболел сам. А затем мужчине исполнилось 27 лет и призыву он уже не подлежал.

В мае 2024 года его признали виновным по ч. 1 ст. 328 УК РФ и оштрафовали на 60 тысяч рублей. Паспорт изъяли, после чего обязали покинуть Россию.

Мужчина в Красноярске три года назад расписался с девушкой-студенткой, обучающейся на медика.

Как пояснил изданию Каримов, он планирует оспаривать решение о депортации. У него есть второй паспорт, по которому он сейчас живет. Желает остаться в России.

Ранее в МВД сообщали, что мужчина с 2018 года уклонялся от службы в армии, несмотря на полученное гражданство РФ.