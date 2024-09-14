Лишенный паспорта РФ красноярский врач-мигрант планирует остаться в России

Красноярский врач-мигрант, которого за уклонение от воинской службы лишили паспорта РФ, планирует остаться в России. Об этом пишет издание sibnovosti.ru, журналисты которого поговорили с мужчиной.
13 сентября стало известно, что по решению Железнодорожного районного суда лишен гражданства РФ 28-летний Мирзомузаммад Каримов. Он в 2018 году получил гражданство, но не встал на воинский учет.
В 2023 году отдел кадров больницы, в которой он работает реаниматологом, попросил мужчину встать на воинский учет. В военкомате он получил повестку, но не явился из-за неготовности анализов. Затем взял вторую, но вновь не явился из-за болезни у его ребенка. В осенний призыв не явился, поскольку заболел сам. А затем мужчине исполнилось 27 лет и призыву он уже не подлежал.
В мае 2024 года его признали виновным по ч. 1 ст. 328 УК РФ и оштрафовали на 60 тысяч рублей. Паспорт изъяли, после чего обязали покинуть Россию.
Мужчина в Красноярске три года назад расписался с девушкой-студенткой, обучающейся на медика.
Как пояснил изданию Каримов, он планирует оспаривать решение о депортации. У него есть второй паспорт, по которому он сейчас живет. Желает остаться в России.
Ранее в МВД сообщали, что мужчина с 2018 года уклонялся от службы в армии, несмотря на полученное гражданство РФ.