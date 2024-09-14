Лишенный паспорта РФ красноярский врач-мигрант планирует остаться в России

В 2023 году отдел кадров больницы, в которой он работает реаниматологом, попросил мужчину встать на воинский учет. В военкомате он получил повестку, но не явился из-за неготовности анализов. Затем взял вторую, но вновь не явился из-за болезни у его ребенка. В осенний призыв не явился, поскольку заболел сам. А затем мужчине исполнилось 27 лет и призыву он уже не подлежал.