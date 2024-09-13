В Ростове-на-Дону без вести пропала 37-летняя женщина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
Согласно опубликованной информации, Ольга Шаганц вышла из дома 29 августа. С того дня ее больше никто не видел. Родные пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких недель поисковики прочесывают все близлежащие районы и улицы города.
Рост пропавшей — около 155 сантиметров. У нее нормальное телосложение, каштановые волосы и карие глаза. Она была одета в темно-зеленую джинсовую куртку, белую рубашку и зеленые джинсы.