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В Красноярске на острове Татышев за осень высадят 500 яблонь

Продолжаются работы по озеленению Татышев-парка.

Источник: УДИБ

В Красноярске приступили к высаживанию яблонь на острове Татышев. Об этом сообщили в мэрии.

В осенний сезон планируется высадить 500 яблонь в Татышев-парке.

До этого в 2024 году высадили 500 яблонь и более 350 разных деревьев — рябину, вишню, иву, ели, кедры, сосны и даже дубы. На Маленьком Татышеве и Олимпийской аллее высадили более 2000 разных кустарников.

У яблонь, которые высаживают сейчас, специально проводят обрезку верхушки. Это нужно, чтобы помочь яблоням лучше укорениться.

Ранее сообщалось о том, что красноярцы повредили более 30 яблонь во время сбора урожая в Татышев-парке.

флора и фауна