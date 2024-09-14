В Красноярске на острове Татышев за осень высадят 500 яблонь

В Красноярске приступили к высаживанию яблонь на острове Татышев. Об этом сообщили в мэрии.
В осенний сезон планируется высадить 500 яблонь в Татышев-парке.
До этого в 2024 году высадили 500 яблонь и более 350 разных деревьев — рябину, вишню, иву, ели, кедры, сосны и даже дубы. На Маленьком Татышеве и Олимпийской аллее высадили более 2000 разных кустарников.
У яблонь, которые высаживают сейчас, специально проводят обрезку верхушки. Это нужно, чтобы помочь яблоням лучше укорениться.
Ранее сообщалось о том, что красноярцы повредили более 30 яблонь во время сбора урожая в Татышев-парке.