Когда и где проходит главный пивной фестиваль, история праздника, интересные особенности Октоберфеста

Октоберфест в наши дни — это поистине уникальное событие, привлекающее более шести миллионов посетителей ежегодно. Многие страны даже проводят аналоги фестиваля. Например, в Бразилии, Канаде, США, Австралии есть свои «Октоберфесты», но ни один из них не сравнится по масштабу и атмосфере с оригинальным мюнхенским фестивалем. Он стал не только праздником пива, но и символом баварской культуры и традиций.