Олбани
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Сочи забил «арбузный фонтан» — ВИДЕО, ФОТО

Сладкие ягоды украсили День Кубани.

Источник: Сочи Официальный — Telegram

В Сочи, в День образования Краснодарского края, в Октябрьском сквере Центрального района развернулся настоящий «Фонтан арбузов», сообщает ИА KrasnodarMediа со ссылкой на Telegram-канал (18+) курорта.

Специально к празднику в город доставили «гору» сладких ягод. Гостей и жителей Сочи ждал яркий праздник (6+) с кубанским колоритом.

Песенно-инструментальный ансамбль «Кудрина» исполнил известные казачьи песни и произведения кубанского фольклора (6+), настраивая атмосферу на праздничный лад.

На площадке провели викторину (6+) на знания истории и интересных фактов о Краснодарском крае, что добавило мероприятию интеллектуальную составляющую.

В завершение праздника все участники получили в подарок спелые арбузы, что стало сладким и приятным завершением яркого дня.

праздники