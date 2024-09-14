В центре Сочи забил «арбузный фонтан» — ВИДЕО, ФОТО

В Сочи, в День образования Краснодарского края, в Октябрьском сквере Центрального района развернулся настоящий «Фонтан арбузов», сообщает ИА KrasnodarMediа со ссылкой на Telegram-канал (18+) курорта.
Специально к празднику в город доставили «гору» сладких ягод. Гостей и жителей Сочи ждал яркий праздник (6+) с кубанским колоритом.
Песенно-инструментальный ансамбль «Кудрина» исполнил известные казачьи песни и произведения кубанского фольклора (6+), настраивая атмосферу на праздничный лад.
На площадке провели викторину (6+) на знания истории и интересных фактов о Краснодарском крае, что добавило мероприятию интеллектуальную составляющую.
В завершение праздника все участники получили в подарок спелые арбузы, что стало сладким и приятным завершением яркого дня.