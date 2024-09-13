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Минтранс предложил ввести регистрацию электросамокатов

Минтранс представил проект закона, в соответствии с которым средства индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокаты и электровелосипеды, нужно будет ставить на учет.

Источник: РИА "Новости"

Минтранс представил проект закона, в соответствии с которым средства индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокаты и электровелосипеды, нужно будет ставить на учет. Документ размещен на портале нормативных правовых актов.

Согласно проекту поправок, с 1 сентября 2026 года мопеды, электровелосипеды и электросамокаты нужно будет зарегистрировать в создаваемом федеральном реестре в течение десяти дней с момента покупки. Владельцы должны будут в обязательном порядке получить «учетный знак» (аналог автомобильного госномера) и «учетную метку» (QR-код).

Тем, кто уже владеет мопедами, электровелосипедами и другими СИМ потребуется зарегистрировать их в срок до 1 марта 2027 года. Порядок регистрации установит правительство.

В Минтрансе заявили, что изменения направлены на «обеспечение неотвратимости наказания за нарушение ПДД, снижение количества нарушений и повышение безопасности дорожного движения».

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