Минтранс предложил ввести регистрацию электросамокатов

Согласно проекту поправок, с 1 сентября 2026 года мопеды, электровелосипеды и электросамокаты нужно будет зарегистрировать в создаваемом федеральном реестре в течение десяти дней с момента покупки. Владельцы должны будут в обязательном порядке получить «учетный знак» (аналог автомобильного госномера) и «учетную метку» (QR-код).