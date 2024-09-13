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В Морозовске больше месяца ищут пропавшего 58-летнего мужчину

В Морозовске без вести пропал 58-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Морозовске пропал без вести пожилой мужчина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

Анатолий Ильковский вышел из дома 30 июля. С того дня мужчину больше не видели. Информации о нем нет до сих пор. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Больше месяца полиция и волонтеры разыскивают пропавшего.

Рост пропавшего — около 168 сантиметров. У него нормальное телосложение, седые волосы и голубые глаза. Во что был одет мужчина — неизвестно.