В Морозовске больше месяца ищут пропавшего 58-летнего мужчину

Анатолий Ильковский вышел из дома 30 июля. С того дня мужчину больше не видели. Информации о нем нет до сих пор. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Больше месяца полиция и волонтеры разыскивают пропавшего.